Mâncare gătită acasă, la supermarket sau la restaurant? Care variantă este mai avantajoasă, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic

20 feb. 2026, 09:15, Actualitate
Mâncare gătită acasă, la supermarket sau la restaurant? Te-ai gândit vreodată care variantă ar fi mai avantajoasă pentru tine, luând în considerare raportul calitate-preț? Medicul nutriționist Mihaela Bilic a adus în atenție acest aspect, iar detaliile pot fi urmărite mai jos.

Medicul nutriționist Mihaela Bilic a adus în atenție aspectele care necesită atenție, atunci când te decizi să gătești acasă sau să mănânci mâncare gătită la restaurant sau supermarket. Atenția trebuie să fie îndreptată către varianta care are un raport calitate-preț optim, dar care să se potrivească și stilului de viață.

Potrivit medicului nutriționist, atunci când gătești acasă știi exact care sunt ingredientele utilizate, precum și calitatea acestora. De altfel, mâncarea gătită acasă poate să ajungă și pentru 2 sau 3 zile, în funcție de preparat și preferințe. Altfel, unele preparate pot fi congelate, iar raportul preț-calitate ar fi optim. Există și un dezavantaj, și anume timpul alocat aprovizionării, precum și pregătirii mâncării.

La ce să fii atent atunci când consumi mâncare gătită de la supermarket

Mâncarea gătită de la supermarket poate să satisfacă preferințele multor consumatori. De cele mai multe ori, aceasta este deja ambalată în porții individuale și poate avea un preț mai mic față de cea din restaurante. Există, însă, și dezavantaje.

„Din motive economice se apelează la ingrediente ieftine, premixuri și sosuri procesate care sunt mai ușor de utilizat. Fiți atenți când alegeți un produs. Eticheta, ingredientele și tabelul nutrițional vă ajută să identificați preparatele de calitate”, spune Mihaela Bilic, potrivit Stirileprotv.ro.

Mâncarea gătită de la supermarket se află printre preferințele multor clienți / foto: Shutterstock

În cazul mâncării gătite la restaurant, nu există un risc de supraconsum. De obicei, este pregătită de un bucătar profesionist, iar meniul poate fi diversificat, cu zeci de preparate. Totuși, există un dezavantaj, și anume prețurile care sunt percepute pentru preparate.

„Nu există o variantă perfectă, alegeți soluția cea mai potrivită cu stilul vostru de viață și nivelul de trai pe care vi-l puteți permite. Important este să consumați mâncare gătită cât mai des și doar ocazional produse ambalate și ultra procesate”, spune medicul nutriționist.

Sursă foto: colaj Gândul / Shutterstock

