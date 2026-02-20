Patru ani de război în Ucraina. Macron anunță o nouă reuniune a țărilor „Coaliţiei de voinţă”

Președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer vor coprezida marți o reuniune prin videoconferință a „Coaliției de Voință” în sprijinul Ucrainei, a anunțat vineri Palatul Elysee, transmite The Guardian.

Președintele francez și premierul britanic conduc această coaliție, al cărei scop este să ajute militar Ucraina în război și să-i ofere garanții de securitate în cadrul unui posibil acord de pace cu Rusia.

Statele membre ale „Coaliției de Voință”, majoritatea țări europene susținătoare ale Ucrainei în războiul cu Rusia, au convenit recent asupra desfășurării unei forțe multinaționale în Ucraina și monitorizării sub „leadership-ul” SUA a unei potențiale încetări a focului, de îndată ce un tratat de pace, încă foarte ipotetic, va fi încheiat cu Rusia.

Zelenski anunță noi dincuții cu Rusia, mediate de SUA

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat vineri un acord cu Rusia și SUA pentru organizarea unei noi runde de negocieri de pace trilaterale în termen de zece zile, întâlnire ce ar putea avea loc tot la Geneva, unde s-au desfășurat și tratativele de marți și miercuri, relatează agenția EFE.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Zelenski anunţă o nouă întâlnire a Coaliţiei de Voință”. Rutte, avertisment de la Berlin: „Suntem următoarea țintă a Rusiei și suntem deja în pericol”

WSJ: Zelenski ar pregăti un plan militar pe trei ani, după eșecul negocierilor cu Rusia / Kievul respinge informațiile