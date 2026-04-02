Cum elimini mirosurile neplăcute din frigider. Greșeala pe care o facem când depozităm alimentele

Alimentele alterate, dar și cele proaspete cu mirosuri puternice, pot influența rapid aerul din frigider. În lipsa unei organizări corecte, aromele se amestecă și se transferă între produse, afectând atât prospețimea, cât și gustul acestora.

Greșeala pe care o facem când depozităm alimentele

Este o situație întâlnită frecvent: fructele pot ajunge să capete miros de ceapă, brânza își modifică mirosul, iar mezelurile transmit mai departe propriile arome către celelalte alimente. Situația devine și mai neplăcută atunci când în frigider există conserve deschise sau alimente ambalate necorespunzător, care pot amplifica mirosurile.

Mirosurile din frigider nu pot fi eliminate complet, însă pot fi controlate eficient dacă sunt aplicate metode corecte de depozitare și igienizare. Cu pași simpli și consecvenți, aceste mirosuri pot fi reduse semnificativ și chiar eliminate.

Regula de bază rămâne curățarea temeinică și organizarea corectă a alimentelor. Un frigider întreținut corespunzător nu doar că previne apariția mirosurilor neplăcute, ci contribuie și la păstrarea alimentelor în condiții optime pentru mai mult timp.

Regula de bază: o curățare temeinică

O curățare regulată a frigiderului este esențială. Pentru a preveni mirosul, cel mai bine este să goliți complet frigiderul o dată pe lună și să aruncați alimentele vechi, scrie DM.

Dar nu este suficient să goliți frigiderul pentru a elimina mirosul. Resturile alimentare și murdăria sau chiar mucegaiul sunt dăunătoare pentru sănătate.

De aceea, este esențial ca după golire frigiderul să fie curățat foarte bine cu apă călduță și câteva picături de oțet, care are un rol antibacterian și previne formarea mucegaiului.

Încercați să evitați produsele de curățare chimice. În cazul în care nu sunt îndepărtate complet ulterior, pot ajunge pe alimente.

Uscați frigiderul și elementele individuale bine după curățare. Înainte ca alimentele să revină înăuntru, ar trebui să lăsați frigiderul deschis timp de o jumătate de oră, pentru a dispărea mirosul de oțet.

De asemenea, este necesară dezghețarea și curățarea regulată a congelatorului pentru a preveni mirosurile și a le elimina, dacă este necesar. Pentru a nu lăsa mirosuri neplăcute să apară, este util să păstrați alimentele proaspete în recipiente etanșe.

Cum să preveniți mirosurile neplăcute în frigider

Aranjarea corectă a alimentelor contribuie la igiena și curățenia în frigiderul dumneavoastră.

Alimentele perisabile, cum ar fi carnea, peștele și cârnații, ar trebui să fie pe raftul de jos. Produsele lactate (inclusiv brânza) în raftul din mijloc. Ouăle și untul în raftul de sus sau în ușă (nu trebuie să fie atât de răcite). Legumele și fructele în sertarul pentru legume.

Alimente proaspete ar trebui să fie depozitate în recipiente bine închise în frigider. În caz contrar, se poate întâmpla ca sucurile de carne sau pește să curgă.

Cum să eliminați mirosurile neplăcute din frigider cu remedii casnice

Bicarbonat de sodiu: luați o farfurie plată, adăugați câteva linguri de bicarbonat de sodiu și puneți-o în frigider pentru a lega mirosul neplăcut și a-l neutraliza și elimina. Lăsați farfuria acolo timp de cel puțin 24 de ore. Avantajul: atât bicarbonatul de sodiu, cât și praful de copt au un miros neutru. Ideal, așadar, dacă doriți să evitați aromele naturale.

Cafea: câteva linguri de cafea măcinată sunt excelente pentru a elimina mirosul din frigider. În plus, aceasta împrăștie aroma sa minunată.

Lămâie: dacă sunteți mai degrabă fan al mirosului de citrice, puteți adăuga și suc de lămâie, felii de lămâie sau o bucată de coajă de lămâie în frigider pentru a elimina mirosul și a aduce multă prospețime. Lămâia sau sucul din aceasta ar trebui schimbate după aproximativ trei zile.

Măr sau cartof: de asemenea, puteți adăuga o jumătate de măr sau un cartof crud tăiat pentru a absorbi mirosul în frigider. Dar aveți grijă: dacă lăsați mărul sau cartoful prea mult timp în frigider, se vor strica și vor începe să miroasă neplăcut.

Dezodorizante și spray-uri pentru frigider: există multe spray-uri dezinfectante și neutralizante de mirosuri disponibile pe piață pentru a elimina mirosul din frigider. Totuși, ar trebui să le evitați pe cât posibil.