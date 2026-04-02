Prima pagină » Sănătate » Alimentul-panaceu recomandat de dr. Vlad Ciurea: „Curăță vasele, îndepărtează depunerile de colesterol și stimulează activitatea celulelor nervoase”

Alimentul-panaceu recomandat de dr. Vlad Ciurea: „Curăță vasele, îndepărtează depunerile de colesterol și stimulează activitatea celulelor nervoase”

Alimentul-panaceu recomandat de dr. Vlad Ciurea:

Alimentul-panaceu recomandat de dr. Vlad Ciurea: „Curăță vasele, îndepărtează depunerile de colesterol și stimulează activitatea celulelor nervoase”.

Alimentul-panaceu recomandat de dr. Vlad Ciurea

Un aliment, care este considerat panaceu pentru corpul uman, a fost lăudat de celebrul neurochirurg prof. dr. Vlad Ciurea.

Dr. Ciurea a declarat că acest aliment este benefic și curăță cu brio vasele de sânge.

Alimentul banal din bucătăria gospodinelor este chiar… usturoiul, a evidențiat Vlad Ciurea, la emisiunea iThink de la Antena 3 CNN.

Ingredientul care dă gust mâncării are efecte benefice asupra organismului, plusând mai ales în zona imunității și a sistemului cardiovascular.

De ce este bun usturoiul pentru organism

Prof. dr. Vlad Ciurea a subliniat importanța usturoiului în alimentație: „Este nu adevărat panaceu, curăță vasele, îndepărtează depunerile de colesterol, stimulează imunitatea și stimulează activitatea celulelor nervoase și activitatea sinaptică”.

Desigur, aceste proprietăți sunt cunoscute, sub o formă sau alta, de milenii, fiind adaptate fiecărei culturi în parte.

Beneficiile usturoiului sunt multiple pentru om, confirmate de studiile savanților.

Usturoiul se folosește atât în alimentație, cât și în fitoterapie. Efectele sale pozitive sunt cunoscute: susține sistemul imunitar, are efecte cardioprotectoare, proprietăți antioxidante și antiinflamatoare, efecte anticancerigene, oferă protecție hepatică și detoxificare, are efecte benefice asupra digestiei și efecte antidiabetice.

Dr. Ciurea, despre importanța alimentației sănătoase

Dr. Vlad Ciurea spune că de la alimentație provin toate lucrurile bune de care are nevoie corpul nostru și de la alimentație pornesc și cele rele.

„La baza alimentelor, de la egipteni se știe, că toate lucrurile rele pleacă de la alimentație.

Există o mulțime de alimente care plac creierului. Creierul se bucură de aceste alimente”, explică neurochirurgul român.

