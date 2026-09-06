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De ce a rămas burlac Dan Diaconescu. „Cine să mă ia? Sunt știrb. Sunt și slăbănog și cocoșat”

De ce a rămas burlac Dan Diaconescu. „Cine să mă ia? Sunt știrb. Sunt și slăbănog și cocoșat
Dan Diaconescu
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Vedeta de televiziune Dan Diaconescu are un trecut controversat, stând în pușcărie o perioadă și fiind cercetat recent pentru acuzații de act sexual cu minore, dosar care a fost clasat în final. A avut chiar propriul partid, cu care a reușit să intre în Parlament. Acesta este foarte discret când vine vorba despre viața sa personală. Însă ce se știe cu certitudine este că nu s-a căsătorit niciodată până acum, deși are o fiică provenită dintr-o relație longevivă. Cum explică realizatorul de televiziune situația sa matrimonială.

Omul de televiziune susține că notorietatea i-a complicat relațiile sentimentale, fiindu-i greu să găsească un echilibru între viața profesională și cea personală.

A fi Dan Diaconescu e foarte complicat”

Dan Diaconescu a mărturisit, la WowBiz, că a plătit un preț pentru celebritate, nefiindu-i ușor să găsească o parteneră de viață care să îi accepte stilul de viață. Totuși, jurnalistul dovedește că are și simțul umorului, punând pe seama aspectului fizic faptul că a rămas burlac.

„Ăsta e prețul celebrității. Evident că totul trebuie plătit în viața asta. Nu se poate și una și alta, e greu să găsești un echilibru și pe cineva care să te înțeleagă. Cine să mă ia pe mine? Eu sunt și știrb, uitați-vă la dinții mei, sunt și slăbănog și cocoșat. (…) Cei care m-au înțeles au rămas alături de mine și eu alături de ei. A fi Dan Diaconescu e foarte complicat”, a declarat acesta la podcastul „Online story”.

Cine este mama fiicei sale, Emilia Bățău

De reținut că Diaconescu a avut o relație de 3 decenii cu Emilia Bățău, care a fost mereu o prezență discretă. Cei doi parteneri nu s-au căsătorit niciodată, dar au împreună o fiică, Dona Milena Diaconescu.

Emilia Bățău, mama fiicei lui Dan Diaconescu, Dona Milena

De notat că Emilia Bățău a apărut rareori în spațiul public, chiar și în perioada în care Dan Diaconescu se afla constant în atenția presei. În 2020, numele acesteia a apărut în presă în legătură cu un litigiu imobiliar. Aceasta a figurat ca debitor într-un dosar de executare silită. Instanța a dispus evacuarea sa dintr-un imobil din Constanța.

DD a stat după gratii pentru șantaj

Cariera vedetei de televiziune a fost marcată de o lungă perioadă de glorie, intrând și în Parlament cu partidul PPDD (Partidul Poporului Dan Diaconescu). A avut însă probleme serioase cu justiția. În martie 2015, Diaconescu a fost condamnat definitiv la 5 ani și 6 luni de închisoare pentru șantaj. A executat efectiv aproape 2 ani și 8 luni, fiind eliberat condiționat în noiembrie 2017.

Ulterior, patronul OTV a fost trimis în judecată într-un alt dosar, pentru act sexual cu un minor în formă continuată și folosirea prostituției infantile în formă continuată. Procurorii îl acuză de fapte care ar fi avut loc în perioada 2020-2021. În februarie 2025, Judecătoria Constanța l-a condamnat în primă instanță la 8 ani și 4 luni de închisoare. În final, sentința a fost desființată în martie 2025.

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