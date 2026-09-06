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România domină Europenele U23 de canotaj: nouă medalii de aur și una de argint

România domină Europenele U23 de canotaj: nouă medalii de aur și una de argint
Sursa foto: Federația Română de Canotaj / Facebook
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România a încheiat cu un bilanț remarcabil Campionatele Europene de canotaj U23 de la Kruszwica, în Polonia, cucerind nouă medalii de aur și una de argint, potrivit AGERPRES. România a ocupat astfel primul loc în clasamentul pe medalii, înaintea Germaniei și Greciei.

Printre echipajele care au urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului s-au numărat cele de dublu rame feminin, patru rame masculin și feminin, patru vâsle feminin, precum și echipajele de 8+1 masculin, feminin și mixt.

România a obținut aur și în probele de schif simplu feminin, prin Bianca-Camelia Ifteni, respectiv la dublu vâsle mixt, unde s-au impus David Costel Chitic și Stejara Olariu.

Singura medalie de argint a delegației a fost câștigată de Mateus-Simion Cozminciuc și Fabrizio-Alexandru Scripcariu, în proba de dublu rame masculin. Cei doi au încheiat cursa în 6 minute, 58 de secunde și 44 de sutimi, fiind devansați de echipajul Greciei.

România devansează Germania cu 9 medalii de aur și una de argint

Cu un bilanț de 9 medalii de aur și una de argint, România a devansat în clasamentul pe medalii Germania, care a obținut două medalii de aur, două de argint și două de bronz, și Grecia, cu două medalii de aur și una de bronz.

Rezultatul de la Kruszwica se numără printre cele mai bune performanțe ale României la Europenele U23. Cel mai bun bilanț rămâne cel din 2019, când sportivii români au câștigat nouă medalii de aur, una de argint și două de bronz.

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