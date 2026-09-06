Descoperire incredibilă în Polonia făcută de arheologi. Un colier realizat din 42 de dinți, vechi de peste 5 milenii, a fost descoperit într-un mormânt din sudul Poloniei. Cercetătorii cred că bizara decorațiune conține dinți care putea proveni de la lupi, câini, urși și chiar oameni.

Două dintre piesele identificate de arheologii polonezi seamănă chiar cu canini umani, potrivit TVP World.

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Un mormânt neobișnuit

Descoperirea a fost făcută în apropierea satului Żórawina (vestul Poloniei), în timpul săpăturilor desfășurate într-un tumul funerar. Echipa de cercetători de la Universitatea Medicală din Wrocław era aproape de finalul lucrărilor când a observat urmele unui alt mormânt care li s-a părut straniu.

„Practic, începuserăm să ne strângem lucrurile când am observat conturul unui mormânt, iar în interior se aflau dinți aranjați în forma unui colier”, declară dr. Paweł Dąbrowski, unul dintre cercetătorii implicați în săpături.

„De la prima privire a fost evident că nu putea fi vorba despre o întâmplare”, spune Dąbrowski, care completează că fiecare dintre cei 42 de dinți avea o gaură făcută în zona rădăcinii.

„Deși firul sau șnurul care îi lega nu s-a păstrat, nu există nicio îndoială că era vorba despre o podoabă realizată de mâna omului”, a mai spus cercetătorul.

Cercetătorii polonezii vor să afle de unde provin dinții

Originea exactă a dinților nu a fost stabilită până acum. Unele dintre exemplare par să provină de la animale, iar două seamănă bine cu dinți umani. Dąbrowski apreciază că dinții au aparținut unor animale, cel mai probabil lupi, urși și câini, dar și oamenilor.

“Incisivii de urs sunt foarte asemănători cu dinții frontali umani. Totuși, numai o analiză dentară detaliată ne va permite să stabilim cu certitudine originea dinților din colier”, a fost citat acesta de către ediția poloneză a National Geographic.

Mormântul ar avea aproximativ 5.000 de ani

În același loc, arheologii au descoperit scheletul aproape complet al unui bărbat, dar și fragmente din două cranii, mărgele din os și chihlimbar, o lamă de silex și un topor de luptă din piatră.

Forma toporului le-a permis specialiștilor să estimeze mormântul în jurul anului 2900 î.Hr. Acesta este, practic, cu câteva mii de ani mai vechi decât celelalte monumente funerare cunoscute în zonă, datate în perioada 350-430 d.Hr.

Cercetătorii apreciază că bărbatul îngropat aici ar fi aparținut culturii Ceramicii cu șnur, o veche cultură răspândită în Europa aproximativ între anii 2900 și 2300 î.Hr. Este recunoscută pentru modul său de viață pastoral.

Cercetătorii informează că situl arheologic își va continua activitatea. Arheologii speră ca rezultatele să stabilească cine a fost înmormântar acolo și cum se desfășura viața comunității care a trăit în ceea ce este acum Silezia Inferioară acum mai bine de 5.000 de ani.