Șofer român, depistat pozitiv la cocaină pe un drum din Germania. Nu avea permis și transporta mai multe persoane decât prevede legea

Șoferul român, în vârstă de 37 de ani, aflat la volanul unui microbuz, a fost oprit de polițiștii germani în landul Bavaria, în noaptea de joi spre vineri, iar oamenii legii au descoperit o serie de nereguli grave. Bărbatul nu avea permis și a ieșit pozitiv la testul rapid pentru cocaină, iar în autoturism se aflau mai multe persoane decât ar fi fost legal.

Incidentul s-a petrecut, pe șoseaua B303, în apropiere de Himmelkron, în landul Bavaria. Polițiștii din Stadtsteinach au oprit vehiculul în jurul orei 1:45 și au constatat imediat că în microbuz se aflau mult mai multe persoane decât permitea capacitatea acestuia.

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În vehiculul conceput pentru nouă persoane au fost găsiți 14 oameni, potrivit presei locale germane, potrivit stiripesurse.ro.

Șoferul român nu avea permis

La volan se afla un cetățean român de 37 de ani. În momentul controlului, acesta nu a putut prezenta permisul de conducere. Verificările ulterioare au arătat că bărbatul nu deținea, de fapt, o autorizație valabilă pentru a conduce.

Polițiștii au observat și semne specifice consumului de droguri. Un test rapid efectuat la fața locului a ieșit pozitiv la cocaină. Bărbatul a fost dus ulterior pentru recoltarea de probe biologice.

Șase pasageri au fost obligați să coboare

Poliția a interzis inițial continuarea deplasării. După finalizarea verificărilor, unul dintre pasageri, care era apt să conducă și avea permis valabil, a primit permisiunea de a prelua volanul. Înainte ca microbuzul să plece, însă, șase persoane au fost obligate să coboare, pentru ca vehiculul să nu mai circule supraîncărcat.

Ce riscă românul

Șoferul de 37 de ani este acum vizat de proceduri pentru conducere fără permis, conducere sub influența drogurilor și alte încălcări ale legislației rutiere germane. Autoritățile germane nu au precizat public naționalitatea celorlalți ocupanți ai microbuzului.