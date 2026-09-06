Circulația trenurilor a fost suspendată temporar pe ambele fire între Drăgănești Olt și Radomirești, după ce un incendiu de vegetație izbucnit în apropierea căii ferate a provocat fum dens și reducerea vizibilității, potrivit AGERPRES.

Măsura a fost luată duminică, 6 septembrie, în jurul orei 15:10, din motive de siguranță. Pompierii intervin în zonă pentru localizarea și stingerea incendiului.

Când va fi reluată cirulația feroviară

Reluarea traficului feroviar va fi posibilă după ce riscul va fi redus, iar condițiile vor permite deplasarea trenurilor în siguranță pe ambele linii.

Situația este urmărită permanent de personalul Sucursalei Regionale de Căi Ferate Craiova, care ține legătura cu echipele de intervenție. CFR SA va anunța evoluția situației și momentul în care circulația va putea fi reluată.