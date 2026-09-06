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Incendiu puternic în gara Buftea. O locomotivă a unui marfar a luat foc, iar circulația trenurilor este afectată

Incendiu puternic în gara Buftea. O locomotivă a unui marfar a luat foc, iar circulația trenurilor este afectată
Incendiu locomotivă, Sursa: Clubul Feroviar
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Duminică, 6 septembrie, în jurul orei 14:30, locomotiva trenului nr. 91108 operat de CFR S.A a luat foc în gara Buftea, pe linia 4. Trenul era folosit pentru lucrări feroviare și transporta vagoane cu piatră spartă. Pentru ca pompierii și echipele de intervenție să poată acționa în siguranță, curentul electric a fost oprit temporar pe tronsonul Periș – Chitila. Din acest motiv, circulația trenurilor în zonă este afectată și va reveni la normal după încheierea intervenției, conform Clubul Feroviar.

CFR a explicat că oprirea alimentării cu energie electrică în zonă a fost necesară pentru ca echipele de intervenție să poată acționa în siguranță, fără riscul producerii unor accidente electrice.

„Scoaterea de sub tensiune a instalaţiei de electrificare este o măsură necesară pentru protejarea personalului de intervenţie şi eliminarea riscului electric în zona în care acţionează echipajele de urgenţă”, au comunicat reprezentanții CFR.

Traficul feroviar rămâne blocat până când instalațiile vor fi repornite în siguranță

Traficul feroviar dintre Periș și Chitila rămâne perturbat până când intervenția va fi încheiată, iar instalațiile vor putea fi repornite în siguranță.

Pompierii se află la fața locului și acționează pentru stingerea incendiului. În paralel, angajații CFR monitorizează situația și vor verifica infrastructura înainte ca trenurile să poată circula din nou în condiții normale.

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Postarea în legătură cu incendiul a apărut prima dată pe pagina de Facebook Buftea Smart.

„ Incendiu la o locomotivă a unui tren de marfă, în Gara Buftea. Un incendiu a izbucnit, duminică după-amiază, la o locomotivă a unui tren de marfă aflat în Gara Buftea. Locomotiva, alimentată cu motorină, a fost cuprinsă de flăcări în totalitate.

La fața locului intervin pompierii Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov cu 4 autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS), dintre care una de capacitate sporită, precum și o autospecială de primă intervenție și comandă.
Trenul transportă piatră. Incidentul a fost anunțat către AFER (Autoritatea Feroviară Română).
Intervenția este în desfășurare. Revenim cu informații privind cauza incendiului și eventualele efecte asupra circulației feroviare”, scrie pe pagina Buftea Smart.

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