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Robert Sighiartău, secretarul general al PNL, anunță că Partidul Național Liberal este pregătit să treacă în opoziție. Refuză un guvern cu PSD

Ruxandra Radulescu
Robert Sighiartău, secretarul general al PNL, anunță că Partidul Național Liberal este pregătit să treacă în opoziție. Refuză un guvern cu PSD
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Secretarul general al PNL, Robert Sighiartău, a declarat că liberalii sunt pregătiți să treacă în opoziție și nu vor accepta un Guvern din care face parte PSD, chiar dacă Alexandru Nazare ajunge premier.

Întrebat duminică, la Digi 24, dacă PNL ar vota un cabinet condus de Alexandru Nazare, cu miniștri PSD, Sighiartău a subliniat că decizia liberalilor nu s-ar schimba.

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„Nu ne este teamă deloc să rămânem în opoziție. După aproape șapte ani de guvernare, Partidul Național Liberal a încheiat o etapă. (…) Ne-am făcut datoria față de România”, a declarat liderul liberal.

„Noi am spus foarte clar că nu mai votăm guvern din care să facă parte PSD, indiferent cine este premier. Și atunci de aici pornim, astea sunt condițiile noastre mandatele noastre date de colegii din PNL”

Sighiartău: „Vom lucra în opoziție”

Secretarul general al PNL a afirmat că formațiunea din care face parte este pregătită să se retragă în opoziție, dacă nu  va mai avea posibilitatea de a implementa reformele pe care și le propune.

„Dacă nu ne mai putem pune în aplicare reformele, atunci reconstruirea Partidului Național Liberal și oferirea unei alternative pentru 2028 sunt obiectivele la care vom lucra în opoziție, încă de săptămâna viitoare, dacă va fi așa”, a spus Robert Sighiartău.

România se află de patru luni fără un Executiv cu puteri depline, după demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan, la 5 mai.

Președintele Nicușor Dan este așteptat să desemneze în zilele următoare un nou candidat pentru funcția de prim-ministru, după consultările și discuțiile purtate cu partidele parlamentare. Șeful statului a declarat recent că este momentul ca situația să fie tranșată, în condițiile în care societatea așteaptă formarea unui guvern.

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