Vladimir Putin susține ideea de a trimite voluntari complet inapți medical pe frontul din Ucraina. Președintele rus deja a aprobat propunerea progagandistului Evgheni Poddubnîi privind implicarea cetățenilor cu categoria de sănătate „D” („absolut inapt pentru serviciul militar”) în acțiuni de luptă.

Militarii inapți medical vor fi însărcinați să protejeze obiectele din spatele frontului de atacurile dronelor ucrainene. La o întâlnire cu conducerea partidului „Rusia Unită”, Poddubnîi a declarat că invalizii ruși sunt „capabili să îndeplinească sarcini în unitățile pentru apărarea anti-aeriană și distrugerea dronelor”.

Sondaj Gândul Ce fel de premier vrei să desemneze președintele Nicușor Dan? Premier de la partide

Premier tehnocrat Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Rușii inapți medical vor fi instruiți să doboare drone de la domiciliu

Evgheni Poddubnîi garantează că nu vor fi trimiși în prima linie, ci vor rămâne chiar la domiciliu pentru a contribui la doborârea dronelor.

„Nu este vorba despre prima linie, ci despre propriul oraș, propriul sat, o întreprindere.”, a spus propagandistul.

Potrivit The Moscow Times, , Putin a spus că susține propunerea. Categoria D include persoanele cu boli cronice grave, tuberculoză, infecție HIV, cancer, schizofrenie, lipsa membrelor, orbire sau surzenie.

Cetățenii din această categorie sunt scoși din evidența militară. Conform legii, nu pot semna un contract cu Ministerul Apărării.

Putin pregătește o nouă mobilizare: până la 400.000 de militari ar urma să fie trimiși în Ucraina

Putin depune eforturi intensificate pentru o nouă mobilizare de trupe după alegerile pentru Duma de Stat, ca urmare a pierderilor uriașe de pe front (la fiecare săptămână, în medie, 5.000 de militari ruși sunt răniți sau uciși în Ucraina).

Conform unui studiu realizat de Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS), pierderile totale ale armatei ruse de la începutul războiului la scară largă s-au ridicat la aproximativ 1,4 milioane de oameni în iunie 2026.

În prezent, armata rusă recrutează lunar cu aproximativ 6.000 de oameni mai puțin decât pierde pe front. În luna august, potrivit datelor Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), pierderile totale ale trupelor ruse au depășit 40.000 de oameni pentru a doua lună consecutiv.

Canalele rusești pro-război (Z-channels) raportau încă din iulie că o mobilizare forțată pe front ar putea viza 1,2 milioane de oameni. Surse apropiate de Kremlin, citate de The Economist, susțin că Putin ar putea trimite la război încă 300.000–400.000 de ruși.

Sursa Foto: Kremlin.ru