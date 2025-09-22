Prima pagină » Lifestyle » Greșeala pe care mulți o fac zilnic. De ce nu este bine să bei apă atunci când mănânci

22 sept. 2025, 17:00, Lifestyle
Tot mai mulți nutriționiști, dar și medici trag un semnal de alarmă asupra unui obicei pe care majoritatea oamenilor îl consideră firesc și lipsit de riscuri: consumul de apă sau alte lichide în timpul mesei.

Specialiștii avertizează că acest gest aparent banal nu este deloc inofensiv. De fapt, poate perturba procesul natural al digestiei, pentru că stomacul funcționează după un mecanism fin reglat, bazat pe secreția de acid gastric și enzime digestive. De fiecare dată când adăugăm cantități mari de lichide peste mâncare, aceste substanțe sunt diluate, iar descompunerea alimentelor devine mai lentă și dificilă.

Ce suferă organismul atunci când bei apă în timpul mesei

În timpul mesei, stomacul începe să producă acid clorhidric și enzime digestive, esențiale pentru descompunerea alimentelor. Dacă sunt consumate cantități mari de apă sau alte lichide imediat în timpul mesei, aceste substanțe sunt diluate, iar digestia este mai lentă și mai puțin eficientă.

”Stomacul are nevoie de un mediu acid pentru a digera proteinele și pentru a activa enzimele. Când bem multă apă la masă, acidul gastric se subțiază, iar procesul de descompunere a alimentelor este îngreunat”, explică medicii gastroenterologi.

Acest fenomen duce la balonare, senzație de greutate, inclusiv arsuri gastrice. În timp, obiceiul poate favoriza tulburări digestive cronice, precum refluxul gastroesofagian sau sindromul intestinului iritabil.

Cum influențează apa băută la masă controlul greutății

Un alt aspect important este controlul greutății. Când bem apă în timpul mesei, stomacul se umple mai repede, iar alimentele nu mai sunt mestecate corespunzător. Mestecatul insuficient duce la înghițirea de bucăți mai mari, care îngreunează digestia și solicită sistemul digestiv.

Diluarea sucurilor gastrice determină o descompunere incompletă a nutrienților, ceea ce afectează absorbția vitaminelor și mineralelor. Pe termen lung, organismul primește mai puține substanțe nutritive, iar metabolismul are de suferit.

Care sunt recomandările medicilor

Specialiștii în nutriție și gastroenterologie subliniază că obiceiurile de hidratare corecte pot să facă diferența între o digestie ușoară și una dificilă. Hidratarea trebuie făcută înainte de masă, cu aproximativ 20-30 de minute. Astfel, organismul își primește lichidele de care are nevoie, iar stomacul nu este ”forțat” să proceseze simultan apă și mâncare.

