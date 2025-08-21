Vedeta blondă a Twitch-ului, care la 35 de ani câștigă bani din Onlyfans și streaming, a parodiat reclama „favorită” a lui Trump la blugi

Tara Babcock, o blondă cu ochii albaștri atrăgătoare din Seattle, născută în 1989, a devenit cunoscută din 2013 pentru activitatea ei de vloggeriță care se juca ocazional jocuri video pe Twitch și discuta despre industria gamingului și domeniul „geek” pe canalele „Tara Babcock Games!” și „Tara Babcock Vlogs!”

Ea a devenit recunoscută pentru că făcea video-uri cu ea îmbrăcată în bluze și tricouri cu decolteul „generos” pe care și-l afișa pe Twitch, YouTube și Instagram. De peste 10 ani, ea prezintă și un curs de educație sexuală pe YouTube, în care a vorbit despre orgasm, masturbare, poziții sexuale, boli de transmitere sexuală, jucării sexuale și disfuncțiile sexuale.

În 2017, Tara s-a mutat în Las Vegas și de atunci s-a implicat în industria filmelor pentru adulți, făcând conținut pentru Onlyfans și Loyal Fans.

Tara Babcock o parodiază pe Sydney Sweeney

Pe Threads , ea a postat o parodie la adresa reclamei „senzuale” a companiei American Eagle la blugi, cu actrița Sydney Sweeney. Îmbrăcată în blugi și geacă denim, topless, ea a spus într-un clip, imitând-o pe Sydney Sweeney pe un ton ironic:

„Genele! Se transmit din generație în generație, determinând mărimea sânilor, forma fundului și culoarea părului! Blugii mei sunt …PLĂTIȚI”, adăugând sloganul scris „Tara Babcock are gene mărețe (și un chirurg mai bun)”.

Creatoarea de conținut a postat poze cu ea îmbrăcată în blugi pe Threads, Instagram și Facebook (toate aparținând companiei Meta a lui Mark Zuckerberg).



Luna trecută, reclama companiei American Eagle a stârnit indignare: mulți americani de stânga și votanți ai Partidului Democrat au acuzat reclama de rasism, eugenism și supremația rasei albe din cauza unui joc de cuvinte pe care l-a făcut actrița Sydney Sweeney din „Euphoria”, făcând o confuzie intenționată între cuvintele „jeans” (blugi) și „genes” (gene).

Citește și: Reclama senzuală la BLUGI care a isterizat internetul: Sydney Sweeney, acuzată de „rasism” și „eugenism” din cauza unui joc de cuvinte

Donald Trump, președintele Americii, într-un interviu pentru AP s-a declarat încântat să audă că actrița este membră înregistrată a Partidului Republican, deși nu pare să fi vizionat reclama de la American Eagle.

„Este o republicană înregistrată? Acum îi iubesc reclama. Veți fi surprinși câți oameni sunt republicani. Dacă Sydney Sweeney este o republicană înregistrată, cred că reclama ei este fantastică!”.

Unii internauți au pus inteligența artificială la treabă pentru a crea reclame cu președintele Statelor Unite îmbrăcat în blugi și costum de denim, deși Donald Trump n-a mai fost văzut purtând blugi în public din anii ’90, potrivit Washington Post.

Omul de afaceri, costumat într-un fermier, a purtat o salopetă din denim și pălărie, a ținut o furcă și a făcut spectacol la Premiile Emmy din 2005.

Sursa Foto:

Tara Babcock – Instagram/Threats/Facebook

Profimedia

Autorul recomandă: Trump își extinde revoluția „MAGA” prin blugii americani și Coca-Cola, în timp ce aplică tarife crescute asupra produselor de import