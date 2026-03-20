Ministerul Apărării a primit 2, 45% din PIB, buget, adică 49,426 miliarde de lei. 38,10%, vor fi investiţi în echipamente

Bugetul Ministerului Apărării Naționale pentru anul 2026 a fost adoptat de Parlament şi „reflectă prioritățile strategice ale instituției pe termen mediu și angajamentul României de a contribui la consolidarea posturii de descurajare și apărare a Alianței Nord-Atlantice”, transmite Ministerul Apărării.

Potrivit legii bugetului de stat, bugetul Ministerului Apărării Naționale pentru anul 2026 este de 49,426 miliarde de lei, reprezentând aproximativ 2,45% din PIB. Comparativ cu execuția preliminară din anul 2025, alocarea pentru anul 2026 înregistrează o creștere de 16,62%, reflectând efortul constant al României de a consolida capacitatea de apărare națională.

„Bugetul a fost elaborat în contextul implementării deciziilor asumate la nivel aliat, inclusiv celor adoptate în cadrul Summitului NATO de la Haga din iunie 2025, care prevăd creșterea graduală a cheltuielilor pentru apărare până la atingerea unui nivel de 3,5% din PIB pentru investiții directe în apărare până în anul 2035. Din totalul fondurilor alocate, 18,832 miliarde lei, respectiv 38,10%, sunt destinate programelor de înzestrare cu echipamente majore cu destinație militară, în concordanță cu angajamentul României de a aloca peste 20% din bugetul apărării pentru modernizarea capabilităților militare”, transmite MApN.

Banii vor mai fi folosiţi „să asigure finanțarea participării militarilor români la misiuni și operații desfășurate în afara teritoriului național, plata obligațiilor la bugetele comune ale organizațiilor internaționale din domeniul apărării, precum și continuarea programelor de înzestrare și a investițiilor în infrastructura militară, inclusiv la obiective de importanță strategică”.

„În domeniul resurselor umane, fondurile alocate asigură plata integrală a drepturilor salariale pentru personalul militar și civil al instituției, precum și continuarea măsurilor destinate creșterii atractivității profesiei militare și consolidării capacității de retenție a personalului. De asemenea, bugetul aprobat astăzi cuprinde și fonduri pentru inițierea primei etape a Programului de pregătire militară de bază în calitate de soldat/gradat voluntar în termen (care prevede instruirea a până la 3000 de soldați gradați voluntari), care oferă o instruire militară de bază, cu posibilitatea de a opta pentru o carieră militară.”

