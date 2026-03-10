„Este bătaie de joc!” Olivia Steer își revendică drepturile, după divorțul de Andi Moisescu

Olivia Steer duce un adevărat război financiar, după divorțul de Andi Moisescu, scrie cancan.ro. Miza este uriașă: fosta soție a juratului de la Românii au Talent este implicată într-un proces cu miză uriașă referitor la un teren retrocedabil, confiscat și acum revendicat.

Andi Moisescu și Olivia Steer au pus capăt căsniciei după 22 de ani. Olivia figurează ca intervievent în proces, dar invocă drepturi legale asupra terenului, care ar fi aparținut bunicii ei.

Olivia Steer își cere drepturile împreună cu mama sa, Elena, bunicul și nepotul familiei (după sora decedată).

Dacă mama sa va obține terenul, Olivia ar primi o parte considerabilă din valoare acestuia, o sumă frumoasă după un divorț „ciudat”, după cum scriu jurnaliștii de la cancan.ro.

Procesul de la Judecătoria Carei scoate la lumină și multe tensiuni de ordin administrativ: Comisia Locală Căuaș și Comisia Județeană Satu Mare, responsabile de aplicarea legilor funciar în această speță, au fost acuzate că nu au pus la dispoziția instanței documentele necesare expertizei tehnice.

Olivia Steer: „O bătaie de joc”

Membrii familiei au spus că autoritățile fac dovada unei „bătăi de joc”, prin răspunsurile date, care au încetinit clarificarea situației acestui teren.

”Reprezentanta petenţilor învederează instanţei că acceptă concluziile raportului de expertiză (…) Apreciază că răspunsul comunicat de Comisia Locală, depus la dosar prin serviciul de registratură la data de 12.09.2024, este o bătaie de joc, aceştia refuzând efectiv să pună petenţii în posesie. Dl. expert a solicitat să îi fie puse la dispoziţie înscrisurile necesare pentru a putea răspunde la obiectivul nr. 2 din expertiză, atât Comisiei Locale Căuaş cât şi Comisiei Judeţene Satu Mare, însă fără rezultat”.

Pe 27 august 2025, cancan.ro a anunțat în exclusivitate faptul că Andi Moisescu și Olivia Steer s-au despărțit. Cei doi erau căsătoriți de 22 de ani și au împreună doi copii.

