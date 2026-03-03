Care sunt beneficiile piperului. Condimentul are numeroase avantaje pentru organism

Piperul este unul dintre cele mai folosite condimente pentru diverse mâncăruri. Acesta are și unele proprietăți terapeutice.

Piperul negru este cel mai folosit în bucătărie, dar are și beneficii pentru sănătate. Piperina, un compus din piper, oferă gustul caracteristic al acestui condiment. Calităţile culinare ale piperului derivă din capacitatea lui de a intensifica aromele preparatelor şi de a le face mai picante. Din punct de vedere terapeutic, tot piperina este cea care îi conferă proprietăţi antioxidante şi nu numai. Piperul conţine şi vitamine (C, K) şi minerale (fier, mangan), menționează clicksanatate.ro.

Proprietăţile antioxidante şi antibacteriene ale piperului contibuie la sănătatea sistemului digestiv. Piperina conţinută de piperul negru are un efect stimulant, determinând pancreasul să secrete enzime implicate în descompunerea și digestia carbohidraților și grăsimilor. Poate ajuta la prevenirea diareii și a spasmelor tractului digestiv. Piperul negru susţine digestia şi prin stimularea producţiei de acid clorhidric, reducând constipaţia ocazională, balonarea sau gazele intestinale.

De asemenea, piperul contribuie şi la absorbiţa fierului, seleniului şi beta-carotenului din alimente, poate stimula producţia de endorfine – substanţe care dau o stare de bine, și poate contribui la stimularea funcției creierului. Piperina contribuie la reglarea tensiunii arteriale, susţinând sănătatea cardiovasculară.

Doza maximă de piper consumată zilnic nu trebuie să depășească 10 mg. Persoanele cu hemoroizi sau afecţiuni gastro-intestinale trebuie să consume cu precauţie acest condiment.