Danemarca ar fi pregătită să arunce în aer pistele din Groenlanda dacă SUA o invadează. Vor să facă operațiunea cât mai costisitoare pentru Trump

Încă de la începutul lunii ianuarie, armata daneză a trimis explozibili și provizii în Groenlanda, ca parte a planurilor sale de contingență în cazul unui atac din partea Statelor Unite, pe măsură ce tensiunile cu Donald Trump au escaladat.

Doi oficiali europeni au confirmat joi că Danemarca ar încerca să majoreze costurile unui război dacă Trump ar încerca să folosească forța pentru a prelua controlul asupra Groenlandei, scrie Financial Times. Mai mult, Franța și Germania susțin Copenhaga în această abordare, au declarat oficialii.

„Eram foarte îngrijorați că lucrurile vor merge cu adevărat prost”, a declarat un oficial european despre amenințările repetate ale lui Trump cu privire la Groenlanda din ianuarie.

Trupele daneze care au fost trimise în Groenlanda la începutul acestui an au în acest moment explozibili suficienți pentru a distruge principalele piste ale insulei, în apropierea capitalei Nuuk și cele de la fosta bază de avioane din Kangerlussuaq. De asemenea, s-au făcut stocuri cu rezerve de sânge în caz de luptă. Aceste planuri subliniază seriozitatea cu care au fost percepute amenințările lui Trump la adresa unui aliat NATO, nu doar în Danemarca, ci în întreaga Europă.

Prim-ministrul danez Mette Frederiksen a declarat: „Ne află în cea mai gravă situație de politică externă de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace. Singurul motiv pentru care ne aflăm astăzi într-o situație mai bună… este acela că avem cooperare europeană.”

Șeful NATO a dezamorsat disputa dintre Trump și Europa privind Groenlanda

În cele din urmă, conflictul a fost dezamorsat de șeful NATO, Mark Rutte, care l-a convins pe Trump să accepte schița unui viitor acord cu Danemarca privind Groenlanda. În prezent, negocierile la nivel înalt continuă cu americanii cu privire la un posibil compromis care să respecte liniile roșii ale Danemarcei și Groenlandei privind suveranitatea.

Danemarca, dar și Franța, Germania și țările nordice au trimis trupe în Groenlanda în luna ianuarie sub acoperirea unui exercițiu militar planificat, despre care oficialii de la Copenhaga au declarat că l-au notificat Departamentului Apărării al SUA. Cu toate acestea, adevăratul motiv ar fi fost pregătirea pentru un posibil atac american și asigurarea faptului că orice preluare a Groenlandei ar trebui să fie ostilă.

Recomandările autorului: