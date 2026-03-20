Gluma lui Trump despre Pearl Harbor stârnește dezbateri aprinse în Japonia. Internauții, politicienii și istoricii o critică pe Sanae Takaichi pentru că nu a luat atitudine și o acuză de „lingușeală excesivă". Ce îi îngrijorează cel mai mult pe cetățeni

Întâlnirea președintelui american Trump cu prim-ministrul japonez, Sanae Takaichi, la Casa Albă, a fost subiectul principal de discuție în Japonia vineri. Însă atenția nu s-a concentrat doar asupra acordurilor de investiții la care au ajuns cei doi, ci și asupra glumei lui Trump despre Pearl Harbor, relatează The New York Times.

Joi aseara, în Biroul Oval, președintele a făcut gluma în timp ce explica de ce SUA nu a anunțat Japonia în prealabil despre atacul asupra Iranului.

„Am vrut să fie o surpriză”, a spus el, cu Takaichi așezată lângă el. „Cine știe mai bine despre surprize decât Japonia, nu-i așa? Voi de ce nu ne-ați spus despre Pearl Harbor, nu-i așa? Nu-i așa?”

S-au auzit câteva râsete izolate în rândul oficialilor și jurnaliștilor prezenți. Takaichi, însă, a făcut ochii mari, s-a uitat în direcția reporterului japonez care pusese întrebarea și a oftat. Nu a spus nimic, a rămas așezată cu brațele încrucișate.

Porivit The New York Times, mulți academicieni, politicieni și comentatori japonezi au fost, însă, consternați. Unii l-au criticat pe Trump, spunând că nu ar fi trebuit să readucă în discuție un capitol dureros al celui de-al Doilea Război Mondial într-un mod atât de lejer.

Alții și-au îndreptat furia către Takaichi, spunând că ar fi trebuit să ia atitudine. Mulți s-au declarat îngrijorați că acest lucru ar putea afecta relațiile dintre Japonia și Statele Unite.

Toru Tamagawa, comentator al postului de televiziune TV Asahi, a declarat, într-o emisiune matinală, că această remarcă a scos la iveală „o latură neplăcută a președintelui Trump”.

„Nu-i pasă deloc că prim-ministrul japonez stă lângă el”, a spus acesta.

Izuru Makihara, profesor de politică japoneză la Universitatea din Tokyo, a declarat, într-un interviu, că mulți japonezi ar ignora probabil gluma, considerând-o doar o altă remarcă exagerată a domnului Trump.

Dar a adăugat: „Este ceva ce nu ar trebui spus sub nicio formă. Ar putea începe să spună lucruri de genul: «Hiroshima și Nagasaki au fost în regulă, nu-i așa?». Pentru noi, japonezii, este ceva de neacceptat.”

În Japonia, percepția asupra atacului de la Pearl Harbor din 7 decembrie 1941, care a determinat intrarea Statelor Unite în cel de-al Doilea Război Mondial, este una complexă.

Unii naționaliști și generațiile mai în vârstă din Japonia încă apără acel atac ca fiind o reacție necesară la intimidările diplomatice din partea Statelor Unite, descriind războiul ca fiind inevitabil.

În perioada postbelică, când Japonia a adoptat oficial pacifismul, atacul a fost supus unor critici mai intense. Cu toate acestea, interesul pentru Pearl Harbor a scăzut în rândul tinerilor japonezi, care consideră acest episod îndepărtat și irelevant sau pur și simplu nu îl cunosc.

Declarația lui Trump a surprins pe mulți japonezi, care se obișnuiseră ca președinții americani să evite discuțiile dure despre Pearl Harbor. Predecesorii lui Trump s-au concentrat, în schimb, pe aprofundarea relațiilor cu Japonia, aliatul Americii încă de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, maii scrie NYT.

Cum s-a străduit Takaichi să rămână în grațiile lui Trump

Takaichi, care s-a străduit pe parcursul vizitei să rămână în grațiile lui Trump, a fost criticată pentru că nu a comentat gluma respectivă — și pentru încercările sale de a intra în grațiile președintelui.

La cina de joi, i-a făcut un compliment lui Trump cu privire la aspectul său fizic. Acesta a venit în timp ce prim-ministrul japonez l-a felicitat pe Barron Trump, fiul cel mic al președintelui Donald Trump și al primei doamne Melania Trump, de ziua de naștere a acestuia.

„A crescut atât de mult, a devenit un domn foarte înalt și arătos”, a spus Takaichi. „Din câte te văd, Donald, e foarte clar pe cine a moștenit. Pe părinții lui, desigur.”

Barron Trump va împlini 20 de ani pe 20 martie.

Mai devreme în aceeași zi, premierul japonez i-a spus: „Cred cu tărie că numai tu, Donald, poți aduce pacea în întreaga lume”.

Iar într-un videoclip postat pe rețelele de socializare, Takaichi se arată încântată de atât de controversata alee prezidențială construită de Trump la Casa Albă. Ba chiar a fost surprinsă râzând la vederea tabloului cu autopenul lui Joe Biden.

Hitoshi Tanaka, un fost diplomat, a scris pe X că abordarea doamnei Takaichi a fost „bizară și jenantă”.

„Este o relație între șefi de stat”, a scris el. „Deși puțină lingușeală nu strică, dacă se exagerează, spectatorii o vor respinge.”

Comentatorii nu i-au criticat doar pe Trump și pe Takaichi, ci și pe jurnalistul de televiziune japonez care i-a adresat întrebarea președintelui american. Takaichi părea, de asemenea, nemulțumită de reporter atunci când și-a îndreptat privirea spre el.

Prim-ministrul și cabinetul său nu au făcut niciun comentariu cu privire la acest incident. Unii au declarat că simt compasiune pentru Takaichi.

„Incidentul de la Pearl Harbor nu era genul de situație la care se putea reacționa pe loc”, a scris Shiori Yamao, fostă deputată, pe Facebook. „Atitudinea ei calmă, aceea de a lăsa lucrurile să decurgă de la sine, a fost, de asemenea, corectă.”

 

