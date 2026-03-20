Războiul din Iran continuă, dar cum se va încheia? Geopolitical Futures: „Fie Trump a ignorat informațiile, fie comunitatea de informații a făcut o greșeală fundamentală”

În 1940, amintește George Fridmann, fondatorul și președintele Geopolitical Futures, Statele Unite au plasat Japonia într-o poziție dificilă. Japonia era o țară cu resurse foarte limitate. Trebuia să importe petrol, oțel și alte bunuri din alte țări asiatice și, într-o oarecare măsură, din Statele Unite. Pentru a-și asigura accesul la aceste resurse, încercase, cu ani în urmă, să construiască un imperiu.

SUA se temeau că un Imperiu Japonez ar amenința comanda militară americană în Pacific, făcând patria vulnerabilă la puterea militară japoneză.

Totul a culminat cu o blocadă americană asupra importurilor japoneze, esențială pentru supraviețuirea sa

Tokyo a ales războiul, atacând Pearl Harbor în 1941, într-o încercare de a paraliza puterea SUA în Pacific și de a forța SUA să negocieze o nouă înțelegere cu Japonia.

Având în vedere sentimentul antirăzboi din SUA, acesta nu era un gând extravagant, dar era unul incorect.

„Ingineria detaliilor geopoliticii”

Comandantul Flotei Combinate Japoneze, amiralul Isoroku Yamamoto, care petrecuse o perioadă în Statele Unite, s-a opus atacului – se spune -, crezând că acesta nu va duce la negocieri, dar nu a avut câștig de cauză.

„Cred că alegerea Japoniei de a lupta era în mare măsură previzibilă prin modelare geopolitică, la fel ca și decizia SUA de a purta un război total.

Modul în care vor purta războiul și, prin urmare, cum îl vor încheia, era mult mai puțin previzibil.

Rezultatul depindea de ceea ce eu numesc ingineria detaliilor geopoliticii – putere relativă bazată nu numai pe resurse, ci și pe modul în care aceste resurse sunt utilizate și desfășurate.

Acesta era domeniul colectării detaliate de informații și al aplicării lor de către armată. Ingineria este mult mai greu de prezis”, scrie George Fridmann.

„Probabilitatea unui atac nuclear asupra SUA a fost întotdeauna extrem de mică, miza era extrem de mare”

Faptul că va exista un război era, într-o oarecare măsură, previzibil, la fel ca și rezultatul dorit de fiecare parte, continuă Fridmann.

Modul în care se va desfășura războiul și cine va obține rezultatul dorit este mult mai puțin previzibil, atrage acesta atenția, deoarece războiul este domeniul inginerilor, iar modul în care aceștia vor alege să acționeze este mult mai complex și, având în vedere natura alegerilor, imprevizibil.

„Am susținut că amenințarea reprezentată de energia nucleară în Iran era o amenințare fundamentală pentru SUA, bazată pe ideologia grupurilor islamiste care operau în Iran și în afara acestuia, cu sprijin iranian.

Probabilitatea unui atac nuclear asupra SUA a fost întotdeauna extrem de mică , dar miza era extrem de mare.

Opinia SUA în această privință fusese confirmată de atacul inițial, din iunie 2025, asupra capacității nucleare a Iranului.

Având în vedere succesul său limitat, mă așteptam la un alt atac, mai amplu, asupra Iranului.

Modul în care avea să se producă acest atac era o chestiune care ținea de ingineri, strategii militari ai organizațiilor de informații, soldații cu pregătire tactică și, în cele din urmă, de conducerea politică.

Ceea ce nu se putea prevedea era ce strategie anume urma să fie aleasă, iar acum se pare că strategia s-a bazat pe informații despre capacitatea militară a Iranului și situația politică și economică internă.

Esențial a fost faptul că au existat tulburări politice masive la Teheran. Protestele mari la care au participat cei ostili guvernului au fost interpretate ca un semn că guvernul era slab și că schimbarea regimului ar fi binevenită.

Aceasta explică apelul președintelui Donald Trump către iranieni de a se revolta împotriva regimului”, explică George Fridmann în analiza publicată de Geopolitical Futures.

„Strategia ilustrează o neînțelegere fundamentală a realității modului în care operează Iranul”

Prima fază a războiului a implicat „atacuri de decapitare” care au ucis mai mulți lideri iranieni, dar publicul iranian nu a ținut cont de apel.

Între timp, Iranul a lansat o serie de atacuri cu drone și rachete asupra bazelor americane (și asupra unor infrastructuri naționale) în tot Orientul Mijlociu.

„Deci, fie comunitatea de informații a făcut o greșeală fundamentală, fie Trump a ignorat informațiile.

Cred că strategia ilustrează o neînțelegere fundamentală a realității modului în care operează Iranul și, în special, a componenței regimului.

Conducerea civilă care a fost distrusă și înlocuită cu o altă conducere civilă era guvernul formal al Iranului, dar nu deținea controlul operațional asupra Iranului.

Controlul se află în mare parte în mâinile Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice.

Distrugerea regimului civil nu a paralizat Iranul, deoarece IRGC are o mare autonomie , este puternic implicat în economie și exercită controlul asupra acțiunilor pe care le întreprinde.

Drept urmare, IRGC a răspuns rapid la atacurile inițiale.

În anumite moduri foarte reale, regimul care guverna Iranul era IRGC, iar distrugerea regimului civil nu a paralizat și nici măcar nu a slăbit guvernul.

Japonezii presupuseseră că atacul de la Pearl Harbor va forța SUA să intre în negocieri. În schimb, a forțat Statele Unite la un răspuns militar masiv care s-a încheiat la Hiroshima și Nagasaki.

IRGC a folosit ceea ce este cunoscut sub numele de model mozaic de apărare : structurile de comandă sunt organizate în așa fel încât, în cazul în care comandamentul central ar fi paralizat sau incapabil să comunice, comandanții regionali ar fi fost împuterniciți să ia măsuri pe baza unor scenarii pre-planificate.

Prin urmare, distrugerea guvernului civil a lăsat IRGC, sau oricum a unor părți ale acestuia, să continue războiul așa cum considera de cuviință”, mai precizează George Fridmann.

„O ultimă variabilă în această ecuație: Artesh, forța militară convențională a Iranului”

Există o ultimă variabilă în această ecuație: Artesh, forța militară convențională a Iranului, care se mândrește cu peste 400.000 de soldați, atrage atenția George Fridmann.

„Este o forță seculară dedicată apărării Iranului. Nu este islamistă, dar totuși iraniană și a fost vizată de atacuri limitate din partea SUA și Israelului. Iranul nu pare să o fi chemat la acțiune.

Acțiunile sale viitoare cresc astfel nivelul de incertitudine în război.

Geopolitica ar fi putut prezice că japonezii vor intra în război cu SUA, dar nu putea specifica cum va fi orchestrat războiul și nici nu putea prevedea rezultatul acestuia. Același lucru se poate spune și despre războiul din Iran.

Modelele geopolitice ar putea prezice că va exista un război, dar nu pot prezice strategiile și tacticile care vor fi folosite pentru a purta războiul și, prin urmare, nu sunt, în general, capabile să prezică rezultatul acestuia.

Acesta este domeniul informațiilor militare”, încheie George Fridmann analiza publicată de Geopolitical Futures.

