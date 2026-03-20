„Scenariul Armaghedon" pentru piețele energetice, după ce Iranul a lovit un sit de gaze de trei ori mai mare decât Parisul

„Scenariul Armaghedon” pentru piețele energetice, după ce Iranul a lovit un sit de gaze de trei ori mai mare decât Parisul

„Scenariul Armaghedon” pentru piețele energetice, după ce Iranul a lovit un sit de gaze de trei ori mai mare decât Parisul

Atacul Iranului asupra complexului industrial Ras Laffan din Qatar a cauzat daune majore infrastructurii de gaze, fiind considerat o nouă lovitură pentru piața energetică globală. Situl energetic din Qatar a fost ținta unor rachete lansate de Iran, ca represalii după atacurile israeliene asupra zăcământului de gaze Pars, cel mai mare din lume.

În urma atacului, care a redus exporturile de gaz natural lichefiat (GNL) ale Qatarului cu aproximativ 17%, piețele energetice au fost date peste cap, scrie Financial Times. În vremuri normale, o cincime din rezerva mondială de GNL provine de la Ras Laffan, un sit industrial de trei ori mai mare decât Parisul, construit în trei decenii, cu un cost de sute de miliarde de dolari.

Terminalele GNL sunt unele dintre cele mai mari și mai complexe construcții din istoria omenirii, iar Ras Laffan este cea mai mare dintre toate, transformând rezervele uriașe de gaze ale Qatarului într-un combustibil super-refrigerat care poate fi transportat în întreaga lume.

Prețurile gazelor din Europa au crescut cu 30% odată cu redeschiderea piețelor și s-au dublat de la începutul războiului, în timp ce traderii încearcă să calculeze impactul pe termen lung fără ca gazele Qatarului să circule pe piețele mondiale. Prețurile petrolului au crescut și ele cu 10% și au ajuns la o cotație fără precedent, de 119 dolari pe baril, din cauza temerilor privind noi greve ale aprovizionării cu energie.

Ce a fost distrus în câteva secunde de rachete poate fi reconstruit în ani de zile

Compania de stat QatarEnergy, operatorul Ras Laffan, a declarat pentru Reuters că repararea a două dintre unitățile sale de GNL, în care ExxonMobil a fost co-investitor, va dura între trei și cinci ani, va costa compania 20 de miliarde de dolari pe an în pierderi de venituri și o va obliga să anuleze contractele pe termen lung cu Italia, Belgia, Coreea și China.

Un comerciant de gaze a declarat că prețurile din Europa vor continua să crească până în anul 2027, iar țările de pe vechiul continent vor întâmpina dificultăți în reumplerea rezervoarelor de gaze în această vară deoarece cumpărătorii asiatici au achiziționat GNL din SUA pentru a compensa pierderile de aprovizionare. Asia se confruntă deja cu penurii și raționalizare din cauza pierderii aprovizionării din Golf.

Europa, care a devenit dependentă de GNL de când a renunțat la importurile de gaz din Rusia, se așteaptă acum să fie pusă în concurență directă cu țări din Asia pentru a achiziționa energie. Laurent Segalen, un bancher de investiții în energie curată, a declarat: „Este apocalipsă acum. Următoarele luni pentru importatorii de gaze vor fi o baie de sânge.” Ras Laffan avea 14 unități de lichefiere a gazelor care răceau gazul în 77 de milioane de tone de GNL pe an, suficient pentru a satisface întreaga cerere anuală de gaze a tuturor țărilor lumii.

