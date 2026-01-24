Prima pagină » Magazin » Cât a plătit Vlăduța Lupău pentru a avea o stea pe Walk of Fame de la Hollywood

Cât a plătit Vlăduța Lupău pentru a avea o stea pe Walk of Fame de la Hollywood

24 ian. 2026
Cât a plătit Vlăduța Lupău pentru a avea o stea pe Walk of Fame de la Hollywood
Cum se înțelege Vlăduța Lupău cu soacra sa

Cât a plătit Vlăduța Lupău pentru a avea o stea pe Walk of Fame de la Hollywood. Hollywood Walk of Fame reprezintă visul oricărui artist care se respectă și dorește să rămână în memoria colectivă. Bulevardul Hollywood din Los Angeles adună peste 2.600 de stele dedicate unor vedete din muzică, film, televiziune, radio și teatru. Vlăduța Lupău a reușit să-și cumpere o stea pe Walk of Fame.

O asemenea stea costă 75.000 de dolari, bani în care intră realizarea în sine, ceremonia de inaugurare, întreținerea pe termen lung și taxele administrative, scrie Cancan.ro.

Comparativ, în urmă cu ceva vreme, Vali Vijelie a plătit 55.000 de dolari pentru a avea o stea pe bulevardul vedetelor de la Hollywood.

Vlăduța Lupău s-a filmat alături de propria ei stea de pe Walk of Fame de la Hollywood.

În imagini, artista apare cu o statuetă Oscar în miniatură și cântă una din melodiile lui Bogdan de la Ploiești.

Se pare că Vlăduța Lupău a plătit o sumă cu multe zerouri pentru a-și vedea visul împlinit, acela de a avea o stea pe Hollywood Walk of Fame.

