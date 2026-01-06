Ce stil de viață are Vlăduța Lupău. ”Nu apuc să mănânc așa cum trebuie”

Vlăduța Lupău, în vârstă de 34 de ani, a vorbit despre stilul de viață pe care îl are. ”Nu apuc să mănânc așa cum trebuie”, a spus artista.



Vlăduța Lupău este una dintre cele mai îndrăgite artiste din muzica populară. Vlăduța Lupău este căsătorită cu Adrian Rus din anul 2019. Artista are doi copii – Iair și Isaia.

Vlăduța Lupău are o siluetă de invidiat. Cu toate acestea, artista mărturisește că nu are o alimentație tocmai corectă.

Ce stil de viață are Vlăduța Lupău. ”Îmi place mâncarea. Mânc mult, dar nu mănânc pâine”

”Cred că e și genetic, dar adevărul este că… foamea. Nu apuc să mănânc așa cum trebuie și să am trei mese pe zi. Abia apuc să mănânc o dată și nici nu mă deranjează, adică mă simt bine cu o masă pe zi. Deși știu că nu e sănătos. Masa pe care o mănânc e sățioasă. Mănânc bine. Mie îmi place să mănânc cârnați, mămăligă, brânză cu jumări”, a detaliat Vlăduța Lupău pentru revista Unica.

”Mai gătesc, dar rar. Dar și când gătesc, gătesc bine. În rest gătește soacră-mea care este o bucătăreasă foarte bună. Îmi place mâncarea. Mânc mult, dar nu mănânc pâine”, a adăugat artista.