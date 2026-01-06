Prima pagină » Actualitate » Ce stil de viață are Vlăduța Lupău. ”Nu apuc să mănânc așa cum trebuie”

Ce stil de viață are Vlăduța Lupău. ”Nu apuc să mănânc așa cum trebuie”

06 ian. 2026, 14:30, Actualitate
Ce stil de viață are Vlăduța Lupău. ”Nu apuc să mănânc așa cum trebuie”
Galerie Foto 15
Ce stil de viață are Vlăduța Lupău

Vlăduța Lupău, în vârstă de 34 de ani, a vorbit despre stilul de viață pe care îl are. ”Nu apuc să mănânc așa cum trebuie”, a spus artista.

Vlăduța Lupău este una dintre cele mai îndrăgite artiste din muzica populară. Vlăduța Lupău este căsătorită cu Adrian Rus din anul 2019.  Artista are doi copii – Iair și Isaia.

Vlăduța Lupău are o siluetă de invidiat. Cu toate acestea, artista mărturisește că nu are o alimentație tocmai corectă.

Ce stil de viață are Vlăduța Lupău. ”Îmi place mâncarea. Mânc mult, dar nu mănânc pâine”

”Cred că e și genetic, dar adevărul este că… foamea. Nu apuc să mănânc așa cum trebuie și să am trei mese pe zi. Abia apuc să mănânc o dată și nici nu mă deranjează, adică mă simt bine cu o masă pe zi. Deși știu că nu e sănătos. Masa pe care o mănânc e sățioasă. Mănânc bine. Mie îmi place să mănânc cârnați, mămăligă, brânză cu jumări”, a detaliat Vlăduța Lupău pentru revista Unica.

”Mai gătesc, dar rar. Dar și când gătesc, gătesc bine. În rest gătește soacră-mea care este o bucătăreasă foarte bună. Îmi place mâncarea. Mânc mult, dar nu mănânc pâine”, a adăugat artista.

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Caramitru a deschis globul de cristal din nou: „Federalizarea Europei se va întâmpla, că vrem asta sau nu”
15:34
Caramitru a deschis globul de cristal din nou: „Federalizarea Europei se va întâmpla, că vrem asta sau nu”
EVENIMENT O femeie a fost găsită decedată în București. Cadavrul prezenta o plagă la gât posibil provocată de un câine
15:08
O femeie a fost găsită decedată în București. Cadavrul prezenta o plagă la gât posibil provocată de un câine
JUSTIȚIE Judecător CSM denunță „ipocrizia” lui Cristi Dănileț: „Grila demisiei pentru cei care apără statul se aplică doar unora?”
15:08
Judecător CSM denunță „ipocrizia” lui Cristi Dănileț: „Grila demisiei pentru cei care apără statul se aplică doar unora?”
RELIGIE Anul Sfânt Catolic, decretat de Vatican, a atras 33,5 milioane de pelerini. Roma, vizitată de turiști din 185 de țări
14:52
Anul Sfânt Catolic, decretat de Vatican, a atras 33,5 milioane de pelerini. Roma, vizitată de turiști din 185 de țări
ECONOMIE Statul european în care lucrează circa 27.000 de cetățeni ucraineni refugiați, la începutul lui 2026. Domeniile cu cea mai mare cerere de angajați
14:50
Statul european în care lucrează circa 27.000 de cetățeni ucraineni refugiați, la începutul lui 2026. Domeniile cu cea mai mare cerere de angajați
EXTERNE Viktor Orbán la munca de jos. Poza cu premierul Ungariei dând zăpada face furori pe rețelele sociale
14:37
Viktor Orbán la munca de jos. Poza cu premierul Ungariei dând zăpada face furori pe rețelele sociale
Mediafax
Cea mai frumoasă călătorie cu trenul din lume costă doar 15 euro. Traseul trece prin cinci sate de pe malul mării
Digi24
Visul arctic al Rusiei se clatină: Spionajul ucrainean susține că Moscova nu-și poate deservi propriile porturi
Cancan.ro
Boboteaza 2026, tradiții și superstiții. Ce NU ai voie să faci azi, 6 ianuarie 2026
Prosport.ro
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru prima dată în 10 ani!
Adevarul
De ce România finanțează Ucraina în criză economică – explicația simplă a unui politolog
Mediafax
„Gerul Bobotezei” săptămâna aceasta. Când se îmblânzește vremea?
Click
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din țara noastră: „E scris în limba română peste tot”
Digi24
„A ratat Putin ultima șansă?” Expert: După misiunea Maduro, elita rusă poate concluziona că trebuie să scape de liderul de la Kremlin
Cancan.ro
Mama românului mort în infernul din Elveția își plânge fiul: 'Avea o viață frumoasă, nu-i lipsea nimic'
Ce se întâmplă doctore
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Ce mașini au cumpărat românii la final de 2025. Dacia, Ford, BYD, Toyota în cifre oficiale pe luna decembrie
Descopera.ro
Mișcări masive pe orbita Pământului! Ce se întâmplă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Descopera.ro
Aparatele dentare nu sunt atât de vechi pe cât s-ar crede

Cele mai noi

Trimite acest link pe