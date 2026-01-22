Nominalizările la Premiile Oscar 2026 zguduie Hollywood-ul. Filmul ignorat aproape complet în România ia fața marilor producții, iar DiCaprio și Chalamet se luptă pentru titlul de cel mai bun actor

Academia Americană de Film a anunțat joi nominalizările la Premiile Oscar 2026, iar marea surpriză a acestei ediții este filmul „Sinners”. Deși a trecut aproape neobservat în România, producția a obținut nu mai puțin de 16 nominalizări și a intrat direct în cursa pentru cel mai bun film.

„Sinners” este un film horror cu vampiri, plasat în sudul Statelor Unite, care a avut un succes uriaș în America și la nivel global. În România, însă, a avut încasări modeste, de aproximativ 338.000 de dolari și s-a clasat abia pe locul 54 în box office-ul anual.

Pe locul al doilea ca număr de nominalizări se află „One Battle After Another”, cu 13 propuneri, un film politic dur, în care joacă Leonardo DiCaprio. Ambele producții sunt realizate de Warner Bros studio, care conduce detașat competiția din acest an, cu un total de 30 de nominalizări.

Nominalizările la Premiul Oscar din 2026 pentru cel mai bun film:

„Bugonia”;

„F1”;

„Frankenstein”;

„Hamnet”;

„Marty Supreme”;

„One Battle After Another”;

„The Secret Agent”;

„Sentimental Value”;

„Sinners”;

„Train Dreams”.

Nominalizările la Oscarul pentru cel mai bun actor într-un rol principal în 2026:

Timothée Chalamet, „Marty Supreme”;

Leonardo DiCaprio, „One Battle After Another”;

Ethan Hawke, „Blue Moon”;

Michael B. Jordan, „Sinners”;

Wagner Moura, „The Secret Agent”.

Nominalizările la Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță într-un rol principal:

Jessie Buckley, „Hamnet”;

Rose Byrne, „If I Had Legs I’d Kick You”;

Kate Hudson, „Song Sung Blue”;

Renate Reinsve, „Sentimental Value”;

Emma Stone, „Bugonia”.

Cel mai bun actor într-un rol secundar:

Benicio Del Toro, “One Battle After Another”;

Jacob Elordi, „Frankenstein”;

Delroy Lindo, „Sinners”;

Sean Penn, „One Battle After Another”;

Stellan Skarsgård, „Sentimental Value”.

Cea mai bună actriță într-un rol secundar:

Elle Fanning, „Sentimental Value”;

Inga Ibsdotter Lilleaas, „Sentimental Value”;

Amy Madigan, „Weapons”;

Wunmi Mosaku, „Sinners”;

Teyana Taylor, „One Battle After Another”.

Cel mai bun regizor:

Chloé Zhao, „Hamnet”;

Josh Safdie, „Marty Supreme”;

Paul Thomas Anderson, „One Battle After Another”;

Joachim Trier, „Sentimental Value”;

Ryan Coogler, „Sinners”.

Cel mai bun scenariu original:

„Blue Moon”;

„It Was Just an Accident”;

„Marty Supreme”;

„Sentimental Value”;

„Sinners”.

Cel mai bun scenariu adaptat:

„Bugonia”;

„Frankenstein”;

„Hamnet”;

„One Battle After Another”;

„Train Dreams”.

Cel mai bun film străin:

„The Secret Agent”;

„It Was Just an Accident”;

„Sentimental Value”;

„Sirat”;

„The Voice of Hind Rajab”.

Cel mai bun documentar:

„The Alabama Solution”;

„Come See Me in the Good Light”;

„Cutting Through Rocks”;

„Mr. Nobody Against Putin”;

„The Perfect Neighbor”;

Gala Premiilor Oscar 2026 va avea loc pe 15 martie.

AUTORUL RECOMANDĂ: