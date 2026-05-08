Cum a ajuns Chet Hanks, fiul lui Tom Hanks, să locuiască într-un parc de rulote pentru pensionari. „Sunt cel mai tânăr de aici”, spune artistul.

De ce locuiește Chet Hanks într-o rulotă

Chet Hanks, fiul lui Tom Hanks, locuiește într-o rulotă, după ce a renunțat la cariera de la Hollywood, pentru a-și urma visul de a deveni cântăreț de muzică country în Nashville, scrie PageSix.

Artistul în vârstă de 35 de ani a fost invitat la „Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, unde a explicat că „nu a vrut să-și cumpere un apartament” când s-a mutat în Tennessee, deoarece „terminase de mobilat” o locuință în Los Angeles.

„Nu am vrut să fac iar asta”, a spus cântărețul, în interviul din 29 aprilie. Chet a remarcat că acele case în care a stat cu chirie „s-au demodat” foarte rapid.

În schimb, Chet Hanks și-a cumpărat o rulotă, în care are „tot ce își dorește”.

„Am locul meu. Am bucătărie. Am duș – ăsta e un lucru mare în rulote”.

Hanks: „E un parc pentru pensionari”

Chet a spus că parcul de rulote în care locuiește nu e deloc „dubios” și acolo se mută în mare parte „pensionarii”.

„Sunt probabil cel mai tânăr din parc, cu 30-40 de ani”, a spus Chet Hanks, după ce i-a lăudat pe vecinii lui: „sunt oameni buni”.

Într-un video pe Instagram, din luna martie, Chet le-a răspuns celor care l-au întrebat de ce locuiește într-o rulotă.

Starul din serialul „Running Point” a spus că decizia este una „ușoară” și „ieftină”. „Rulotele astea nu sunt scumpe. Asta e ieftină ca braga. Am dat 30.000 pe ea. E model 2025”.

„Care e visul? Să conduci un Rolls Royce?… Sunt doar lucruri, să-ți trăiești visul este un verb, nu un substantiv”, a spus Chet.

Actorul și trupa lui intitulată „Something Out West” au debutat luna trecută, pe scena festivalului Stagecoach.

La concert a fost prezent și Tom Hanks (69 de ani), care s-a arătat încântat de piesa fiului său, „You Better Run”.

Chet este fiul cel mare al cuplului Tom Hanks-Rita Wilson, deoarece ei mai iau un băiat, pe nume Truman, în vârstă de 30 de ani.

Actorul cu două Oscaruri în palmares mai are doi copii, pe Colin (48 de ani) și Elizabet Ann (43 de ani), din căsnicia anterioară cu Samantha Lewes.

Aproximativ 50 de persoane s-au strâns în fața Teatrului Național București pentru marșul pro-Europa
Un pieton a fost ucis de o aeronavă pe Aeroportul Internațional din Denver. Cum a reușit să ajungă pe pistă în momentul decolării
Criză de încredere la Beijing. Președintele chinez Xi Jinping pune la îndoială loialitatea șefilor armatei
Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor"
Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau"
