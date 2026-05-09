Singurul oraș din România care a fost capitală pentru 3 țări diferite

Orașul din țara noastră supranumit „Orașul de Aur” a servit drept capitală pentru trei țări.

Cei mai mulți români se gândesc la București, când vine vorba de „inima” României, dar există un alt oraș care a avut un rol crucial în istorie.

Este vorba despre ALBA IULIA, un loc cu o încărcătură istorică fabuloasă, o „capitală simbolică” a tuturor românilor.

Alba Iulia, „Orașul de Aur”

Denumirea îi aparținea Albei Iulia, în trecut. După cucerirea Daciei, romanii au transformat așezarea, cunoscută drept Apulum, într-un important centru urban.

La Alba se afla reședința guvernatorului roman și celebra Legiune a XIII-a Gemina.

Bogăția Albei Iulia i-a adus numele simbolic de Chrysopolis („Orașul de Aur”).

Capitala lui Mihai Viteazul

După retragerea romană, Alba Iulia a continuat să prospere. În Evul Mediu apare consemnată sub numele de Alba Iulia, după voievodul Gyula (Iula).

În perioada 1541-1711, orașul a devenit capitala Principatului Transilvaniei.

Între 1600 și 1601, Mihai Viteazul a ales Alba Iulia ca loc din care a condus cele trei țări unite sub sceptrul său: Țara Românească, Transilvania și Moldova.

Orașul în care s-a scris istoria României

Alba Iulia rămâne sinonimă cu momentul 1 decembrie 1918. Atunci, Marea Adunare Națională a proclamat unirea Transilvaniei cu România.

În 1922, Alba Iulia și-a consolidat prestigiul prin încoronarea Regelui Ferdinand și a Reginei Maria ca suverani ai României Mari.

În prezent, Alba Iulia este mai mult decât un simplu oraș.

Este un adevărat muzeu în aer liber, un spațiu în care fiecare loc amintește de o pagină de referință din istoria românilor.

