Ce spun psihologii despre oamenii care încercuiesc date în calendarul „de perete”. Cu toții au ceva în comun.

Ce spun psihologii despre oamenii care încercuiesc date în calendarul „de perete”

Înainte de apariția telefoanelor mobile, calendarul și ceasul de la mână erau singurele instrumente disponibile, pentru a vedea în ce dată ne aflăm, scrie eleconomista.es.

Tehnologia a transferat totul în zona digitală, dar asta nu înseamnă că nu mai există oameni care fac notițe în calendar, pentru a-și aminti anumite date.

Cu toții au ceva în comun, spun psihologii.

Aceste persoane pun preț pe experiența scrisului și au încredere în ce rămâne pe foaia de hârtie. Simplul fapt că verificăm un calendar ne ajută să creăm un „jurnal” fizic al vieții noastre.

O altă trăsătură a celor care preferă calendarul clasic este faptul că se bucură de anticipare. Cei care bifează anumite lucruri se simt fericiți că urmează un eveniment sau o zi specială.

După cum explică psihologul Robert Zajonc, familiaritatea generează siguranța și – cu cât interacționăm mai mult cu un obiect – un banal calendar, cu atât apreciem mai mult această formă de a consemna realitatea.

Psihologii sugerează că persoanele care încercuiesc anumite date și obiective în calendar sunt mai predispuse să le și atingă, la momentul respectiv.

Acest lucru a fost demonstrat într-un studiu realizat de psihologul Gail Matthews, care a descoperit că oamenii care își scriu obiectivele au cu 40% mai multe șanse să le realizeze.

Astfel, scrierea unor țeluri în calendar reprezintă o cale excelentă spre îndeplinirea visurilor tale.

În final, experții sunt de acord că persoanele care fac notițe în calendar se bucură de valoarea simplității.

Într-o eră a tehnologiei, timpul alocat încercuirii unor date și evenimente, într-un simplu calendar, reduce din stresul presiunii digitale.

Autorul recomandă: