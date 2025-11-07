Cum să îngrijești plantele pe timp de iarnă. Puțini cunosc următoarele trucuri banale, dar foarte utile.

Cum să îngrijești plantele pe timp de iarnă

Iarna, plantele nu mai cresc la fel de repede, deoarece lumina este slabă, aerul din casă este mai uscat din cauza încălzirii, iar diferențele de temperatura vor stresa plantele, scrie b1tv.ro. Potrivit cercetătorilor de la Iowa State University, „plantele, iarna, mai mult supraviețuiesc decât cresc”.

Cum se stropesc plantele în sezonul rece

În lunile de iarnă, solul este umed și udatul trebuie redus destul de mult. Trebuie să verifici mereu substratul, să vezi dacă este uscat cel puțin un centimetru adâncime, de abia atunci poți uda. Altfel, riști să provoci putrezirea rădăcinilor.

Sfatul este să folosești apă la temperatura camerei, nu rece de la robinet, deoarece schimbările „agresive” de temperatura vor distruge plantele, cu precădere pe cele tropicale.

Unde vom ține plantele pe timp de iarnă

Plantele trebuie ținute, iarna, într-un loc cu lumină naturală, în interior, spre sud, să nu atingă geamul înghețat.

Dacă nu te ajută spațiul, poți cumpăra lămpi speciale pentru creșterea plantelor, care suplinesc lipsa luminii soarelui.

Trucuri pentru a asigura bunăstarea plantelor, în anotimpul rece

Pulverizează apa pe frunze sau utilizează un umidificator. Șterge frunzele de praf săptămânal, pentru a permite fotosinteza. Oprește fertilizarea, deoarece plantele nu au nevoie de nutrienți în plus când sunt în „hibernare”. Evită să le tai, să transplantezi, așteaptă primăvara, pentru aceste activități.

Cum recunoști o plantă „bolnavă”, iarna

Iarna, o plantă „bolnavă” are simptome evidente: frunze ofilite, îngălbenite sau pătate, care indică probleme de udare sau expunere necorespunzătoare la lumină, explică sursa citată. Pentru a grăbi procesul de vindecare, mută poziția ghiveciului și verifică rădăcinile plantelor tale.

