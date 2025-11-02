Prima pagină » Actualitate » Cele 7 plante care pot preveni apariția mucegaiului în casă, în timpul sezonului rece. Ce spun experții

Cele 7 plante care pot preveni apariția mucegaiului în casă, în timpul sezonului rece. Ce spun experții

02 nov. 2025, 17:50, Actualitate
Plantele care pot să prevină apariția mucegaiului din casă / foto: colaj Shutterstock

Experții relevă faptul că există 7 plante care pot fi ținute în casă și care pot aduce un beneficiu, și anume să prevină apariția mucegaiului din anumite zone. Unele spații pot fi predispuse la formarea mucegaiului, iar anumite plante de interior ar putea să fie eficiente în a combate fenomenul, spun experții. Iată mai jos, în articol, care sunt acestea.

Experții în grădinărit susțin că unele plante de interior ar putea aduce beneficii spațiului. Unul dintre acestea reprezintă diminuarea nivelului de umiditate din încăperi, în timpul sezonului rece. Acest aspect poate stimula reducerea apariției mucegaiului din anumite zone ale locuinței. Condensul poate fi un real „inamic” în casă, mai ales atunci când diferențele de temperatură sunt mari. Se formează, de pildă, în zona ferestrelor, ceea ce poate să favorizeze apariția mucegaiului.

Dar există o soluție pentru a diminua umiditatea, și anume amplasarea unor plante în casă. Prin intermediul frunzelor, acestea pot să absoarbă umezeala din aer (absorbție foliară), contribuind activ la scăderea nivelului de umiditate din cameră.

„Vestea bună este că există modalități de a controla acest lucru și de a preveni formarea condensului în primul rând”, spune Chris Bonnett de la Gardening Express, notează Dailymail.co.uk.

Plantele care pot preveni apariția mucegaiului din încăperi

Însă, care sunt cele șapte plante care pot avea acest rol, în locuință? Acestea trebuie să fie poziționate în zonele predispuse la umezeală (bucătărie, baie, chiar și în alte încăperi).

Pe listă se află următoarele plante:

  • Crinul Păcii (Spathiphyllum);
  • Iedera Englezească (Hedera helix);
  • Feriga Spadă (cunoscută și ca Feriga Sabie – Nephrolepis exaltata);
  • Planta Păianjen (Chlorophytum comosum);
  • Palmierul Area (Dypsis lutescens);
  • Planta Șarpe (Sansevieria);
  • Feriga Cuib (Asplenium nidus „Crispy Wave”).

Feriga Spadă, de pildă, poate fi poziționată în zonele cu umiditate crescută (baie sau bucătărie). Crinul Păcii ar fi ideal să fie amplasat în încăperile care sutn poziționate către Est. Ajută și la purificarea aerului. De altfel, Palmierul Areca poate să contribuie la filtrarea toxinelor comune, iar Planta Șarpe poate fi amplasată în sufragerie.

