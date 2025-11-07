Prima pagină » Actualitate » Urări de Sf. Mihail şi Gavriil, pe 8 noiembrie 2025. Mesaje şi felicitări pentru sărbătoriţii zilei

07 nov. 2025, 16:57, Actualitate
Urări de Sf. Mihail şi Gavriil, pe 8 noiembrie 2025. În această zi, peste un milion de români își sărbătoresc ziua de nume sau onomastica. Iată cele mai frumoase mesaje și felicitări de Sfinții Mihail și Gavriil.

Urări de Sfinții Mihail și Gavriil. Tradiții și obiceiuri

Sâmbătă, pe 8 noiembrie, creștinii îi sărbătoresc pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, cunoscuți ca și conducătorii cetelor de îngeri și călăuze ale sufletelor spre Rai. Tradiția spune că în această zi se face marea pomenire a tuturor morților din familie, iar credința populară spune că de Sfinții Mihail și Gavriil nu se lucrează.

De asemenea, în calendarul popular, Sf. Mihail și Gavriil, se serbează timp de trei zile, în 8, 9 și 10 noiembrie. Prima zi se cheamă capul Arhanghelului, a doua zi se numește mijlocul Arhanghelului, iar a trei zi – coada Arhanghelului.

Sf. Mihail și Gavriil: Praznice pentru sufletul morților

De Sfinții Mihail și Gavriil este obiceiul ca să se aprindă lumânări pentru cei în viață, dar și pentru cei care sunt trecuți la cele sfinte fără lumânare sau dispăruți în împrejurări năprasnice.

În plus, ziua de 8 noiembrie este considerată „Vara Arhanghelilor„, iar pe lângă aceasta, între Arhangheli şi Crăciun, trebuie mai fie între două şi patru zile senine şi călduroase, denumite popular „Vara iernii„. În sâmbăta dinaintea sărbătorii se fac praznice pentru sufletul morţilor, iar ofrandele date de pomană pentru morţi, din Ajun sau din Ziua Arhanghelilor, se numescMoşii de Arhangheli„.

Arhanghelul Mihail, mai venerat ca Arhanghelul Gavriil, în folclorul românesc

În folclorul religios românesc, Arhanghelul Mihail este un personaj mai venerat, comparativ cu Arhanghelul Gavriil. El poartă, uneori, cheile raiului, este un înfocat luptător împotriva diavolului şi veghează la capul bolnavilor, dacă acestora le este sortit moară, sau la picioarele lor, dacă le este sortit mai trăiască.

De multe ori, el este înâlnit alăturându-se Sfântului Ilie, atunci când acesta tună şi trăsneşte sau orânduieşte singur grindina, cu tunul. De asemenea, el ţine şi ciuma în frâu, asemănător Sfântului Haralambie.

În trecut, în Bucovina, Arhanghelii se sărbătoreau pentru ei sunt păzitorii oamenilor de la naştere şi până la moarte, rugându-se lui Dumnezeu pentru sănătatea acestora„. În credinţa populară, se spune că Arhanghelii asistă şi la Judecata de apoi, sunt patroni ai casei, ard păcatele acumulate de patimile omeneşti fireşti şi purifică, prin post, conştiinţele.

Urări de Sf. Mihail și Gavriil 2025

  • De Sf. Mihail şi Gavril, fie ca cei dragi te înconjoare în căldura sufletelor lor într-o zi magică, iar fericirea te ia in braţe în acest moment special!
  • La mulţi ani şi fie ca Sfântul al cărui nume îl porți te călăuzească mereu!
  • De ziua numelui tău cele mai frumoase dorinte devină realitate. La multi ani, Gabriel, Gabriela, Mihai, Mihaela!
  • O zi frumoasă și o viață plină de bucurii! La mulți ani!
  • Ziua numelui să-ţi fie plină de realizări şi te bucuri mereu de orice lucru frumos din viaţa ta! La mulţi ani, Gabi!
  • Cu ocazia sărbătorii zilei tale de nume, îţi doresc multă sănătate, fericire şi ai parte numai de zile senine şi însorite!
  • Ziua numelui să-ţi fie plină de realizări şi te bucuri mereu de orice lucru frumos din viaţa ta!
  • Ziua numelui să-ţi fie plină de realizări şi te bucuri mereu de orice lucru frumos din viaţa ta! La mulţi ani!
  • Cu ocazia sărbătorii zilei tale de nume, îţi doresc să ai sănătate, fericire şi numai de zile senine şi însorite!
  • Pentru că astăzi este o zi specială pentru tine, alătur şi eu celor ce-ţi doresc din adâncul sufletului La mulţi ani!
  • Îngerul Mihail să îţi călăuzească paşii, îţi aducă bucurie în suflet şi fie mereu cu tine! La mulţi ani!

