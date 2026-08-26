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Lovitură pentru bugetari. Soții și rudele de gradul I nu mai pot fi în relații contractuale de șef și subaltern. Când intră în aplicare legea

Ruxandra Radulescu
Lovitură pentru bugetari. Soții și rudele de gradul I nu mai pot fi în relații contractuale de șef și subaltern. Când intră în aplicare legea
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Toți angajații contractuali din administrația publică centrală și locală care se află în „raporturi ierarhice directe” cu soțul sau cu o rudă de gradul I (părinți/copii) nu vor mai putea să fie în relație de tip șef-subaltern începând cu data de 8 octombrie, conform modificărilor publicate în Monitorul Oficial pentru Codul Administrativ și coroborate cu o interpretare a Agenției Naționale de Integritate ajunsă în posesia Știripesurse.ro.

Președintele Asociațiilor Municipiilor din România, Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, a cerut ANI un punct de vedere cu privire la „modul de interpretare” a Legii 165/2026 care a introdus în Codul Administrativ noi reguli pentru personalul contractual din administrație și instituții.

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Legea, structurată pe 11 articole, a fost adoptată de Parlament în sesiune extraordinară ca jalon PNRR, a fost publicată în Monitorul Oficial pe data de 6 august și a intrat în vigoare pe 9 august.

Actul normativ introduce o serie de noutăți în articolul 550 din Codul Administrativ în sensul că personalului contractual din administrația publică (ministere, primării, prefecturi, agenții, deconcentrate) i se vor aplica următoarele interdicții aplicate funcționarilor publici:

Care sunt angajații vizați de noua lege

Este în conflict de interese personalul contractual care se află în una dintre următoarele situaţii:

  • a) este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice şi juridice cu care are relaţii cu caracter patrimonial;
  • b) participă în cadrul aceleiaşi comisii, constituite conform legii, cu funcţionari publici care au calitatea de soţ sau rudă de gradul I;
  • c) interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice.

În cazul existenței unui conflict de interese, personalul contractual este obligat să se abţină de la rezolvarea cererii, Iuarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii.

Încălcarea dispoziţiilor reprezintă abatere disciplinară și se sancţionează în condiţiile prevăzute la art. 248 din Codul Muncii prin:

  • a) avertisment scris;
  • b) retrogradare din funcție pentru o durată ce nu poate depăși 60 de zile;
  • c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;
  • d) reducerea salariului de bază și/sau, după caz, și a indemnizației de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%; e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

Interdicție la relații ierarhice directe. Nu sunt permise între personalul contractual raporturi ierarhice în cazul în care sunt soţi sau rude de gradul I (părinte-copil).

Termenul limită este 8 octombrie

Persoanele aflate în această situație vor trebui să iasă în termen de 60 de zile din raporturile ierarhice directe de tip șef-subaltern.

Situaţiile se constată de către şeful ierarhic superior care dispune încetarea raporturilor ierarhice directe. Termenul de 60 de zile va expira pe 8 octombrie.

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