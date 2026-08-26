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Ilie Bolojan, despre prelungirea CASS-ului pentru pensii: ”Trebuie să fie păstrat”

Elena Popescu
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Premierul Ilie Bolojan a explicat, într-un interviu acordat Digi24, de ce susține menținerea contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru pensionarii cu venituri de peste 3.000 de lei.

Declarațiile vin în contextul în care sindicaliștii din Sănătate și din alte domenii critică modificările pregătite pentru noua lege a salarizării, despre care susțin că ar putea duce la diminuarea unor venituri.

Discuțiile privind prelungirea perioadei în care pensionarii ar putea plăti contribuția la CASS au apărut în spațiul public după ce un expert din cadrul Comisiei Europene ar fi sugerat această variantă. Cu toate acestea, ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a afirmat că România nu este obligată să decidă această politică fiscală.

Ilie Bolojan: ”Fiecare cetățean contribuie pe măsura venitului său”

Întrebat despre chestiunea prelungirii CASS-ului, premierul Ilie Bolojan a declarat că „măsurile adoptate anul trecut trebuie menținute”.

”Nu poți să anulezi contribuția unor persoane, unor cetățeni, care au nevoie de aceste servicii într-o pondere mai mare. În toată Europa și peste tot, fiecare cetățean contribuie pe măsura venitului său. Trebuie să fie păstrat pentru ca banii pentru ca banii să rămână la Sănătate, pentru că altfel Sănătatea trebuie să primească bani de la bugetul de stat, că nu funcționează într-o formă echilibrată”, a declarat Ilie Bolojan.

În prezent, pensionarii care încasează pensii mai mari de 3.000 de lei plătesc CASS. Contribuția este de 10% din partea din venitul brut care depășește pragul de 3.000 de lei. Măsura a intrat în vigoare la 1 august 2025 și, potrivit prevederilor actuale, se aplică până la 31 decembrie 2027.

Astfel, pentru o pensie brută de 4.000 de lei, CASS se calculează la suma de 1.000 de lei care depășește plafonul neimpozabil de 3.000 de lei. Contribuția datorată este, în acest caz, de 100 de lei.

Sursa video: Digi 24

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