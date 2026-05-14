O femeie s-a despărțit de iubitul ei din cauza ChatGPT. „Am înghețat, pur și simplu"

Lindsey Hall a împrumutat laptopul iubitului ei și a descoperit accidental istoricul „devastator” din ChatGPT.

Nu a găsit dovezi ale unei infidelități, ci un „jurnal intim” privind ceea ce crede cu adevărat, bărbatul, despre ea.

Într-un Substack intitulat „Lindsey Hall Writes”, specialista în relații publice a declarat că „s-a holbat la cuvinte” și a dorit imediat „să nu fi citit niciodată așa ceva”.

Conversația bărbatului cu ChatGPT era pe subiectul „probleme și nesiguranță în relație”.

„Am înghețat, pur și simplu. Oh. Nu credeam că la asta se va ajunge…”, a spus Lindsey.

Conversația i-a arătat că bărbatul se întreabă dacă o iubește sau nu și dacă mai este atras de ea.

Pe măsură ce a continuat să citească, femeia a descoperit că partenerul de viață a enumerat și îngrijorări legat de aspectul ei fizic, personalitatea și un istoric al unei tulburări de alimentație.

Cea mai dureroasă afirmație

Cea mai dureroasă afirmație pentru Lindsey? „Pur și simplu nu sunt mândru de ea”.

„Atunci ar trebui să vă despărțiți”, a fost „sfatul” inteligenței artificiale.

„Nu eram o persoană pe care o adora. Eram un pachet de probleme”, a scris Lindsey.

„După ce am terminat acel Chat, plină de adrenalină, m-am întrebat „câte asemenea conversații mai există acolo?”

Lindsey a descoperit destul de multe asemenea discuții, spre oroarea ei.

„Nu m-am putut aduna după ce am citit lucrurile rele despre mine. Eram prea confuză să simt ură. Acest om, la care mă uitam cum doarme… A cărui familie am întâlnit-o. Acest bărbat nu mă adoră. Dimpotrivă, nici măcar nu mă place”.

Femeii nu i-a rămas decât să-și adune lucrurile și pur și simplu să plece, scrie ladbible.com.

Chiar dacă au discutat despre discuțiile de pe ChatGPT și bărbatul s-a arătat jenat că le-a descoperit, relația lor nu a avut nicio șansă de recuperare.

Fiecare și-a urmat drumul în viață.

