Psihologii spun că oamenii care trimit glume pe grupurile WhatsApp, de la muncă sau de la bloc, au această trăsătură comună

Psihologii spun că oamenii care trimit glume pe grupurile de WhatsApp, de la muncă sau de la bloc, au o anumită trăsătură comună.

Și anume, este vorba despre nevoia crescută de apartenență și conectare socială, ori dorința de incluziune. Astfel că, indiferent dacă o fac din inteligență socială, ca să se distreze, sau din lipsa de calibrare, ca să caute atenție, motorul psihologic din spate este același: dorința profundă de a se face văzut, acceptat și integrat în acea comunitate, fie ea de colegi sau de vecini.

Din punct de vedere evolutionist, oamenii nutresc nevoia să simtă că aparțin unui trib pentru a fi în siguranță. Grupul de bloc și de muncă sunt, practic, triburile moderne în care un individ este forțat să coexiste.

Iar atunci când o persoană trimite o glumă, ea lansează ceeea ce psihologii numesc „ofertă de conectare” (social bid). Este, de altfel, echivalentul digital al momentului în care bați pe cineva pe umăr și îi spui: „Hei, privește asta, suntem in aceeași barcă”.

Asta reiese, de fapt, din studiile despre „social grooming” ale lui Robin Dunbar, precum și din teoriile despre „social bids” ale lui John Gottman, adaptate la realitatea modernă a aplicațiilor de mesagerie.

