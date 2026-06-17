Satul pitoresc cu doar 2.800 de locuitori care rivalizează cu Veneția. Un sat fabulos din Olanda reprezintă un adevărat paradis al canalelor săpate manual, al podurilor și caselor tradiționale acoperite cu stuf, scrie Express.

Este vorba de Giethoorn, situat în nord-estul Olandei. Sătucul are doar 2.800 de locuitori. Lipsa totală a drumurilor în centrul său îl transformă într-o destinație greu de explorat pentru cei neobișnuiți cu bicicleta sau cu barca.

Turiștii care ajung în Giethoorn, aflat la doar două ore de Amsterdam cu trenul, nu regretă însă nicio secundă din vizită.

Satul este una din cele mai pitorești destinații, iar absența mașinilor reprezintă, probabil, marele „As” din mânecă.

Satul pitoresc cu doar 2.800 de locuitori care rivalizează cu Veneția

A fost supranumit „Veneția Olandei”, deoarece aici locuitorii se deplasează cu barca. Localitatea este împărțită în mai multe insulițe, conectate prin 176 de poduri.

Un milion de turiști vizitează anual Giethoorn, însemnând 357 de vizitatori la fiecare locuitor!

De asemenea, localnicii sunt mândri că satul lor a fost inclus în ediția mondială a celebrului joc Monopoly.

Afluxul de turiști a transformat, însă, Giethoorn într-o destinație cu o anumită „doză” de zgomot.

Pe timp de vară, bărcile turistice zgomotose sunt frecvente pe canale, iar aleile devin aglomerate cu turiști în căutarea selfie-ului perfect.

Giethoorn a fost inclus anterior de Travel+Leisure în clasamentul celor mai pitorești și fermecătoare 23 de orașe din lume!

Sursa foto: Profimedia