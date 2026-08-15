Jurnalistul Patrick André de Hillerin a lansat un atac ironic la adresa ministrului apărării Radu Miruță, prin intermediul unei postări pe rețelele sociale, referitor la modul în care au fost gestionate crizele recente din România. Jurnalistul îl întruchipează pe ministru într-un personaj satiric, botezat „Dinel Centimetro”, care este ineficient în fața problemelor din țară.

„S-a închis centrala pe care tocmai o salvase”

Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, jurnalistul face referire la o serie de evenimente care au ținut capul de afiș al știrilor în ultimele zile. Prima ironie vizează sincopele din sistemul energetic național, făcând aluzie la dâmbul din Dunăre care împiedică apa să ajungă la Cernavodă și la centrala nucleară oprită.

„Super eroul nostru, Dinel Centimetro, a avut o săptămână proastă. După chipul și asemănarea. Mai întâi l-a luat la mișto un dâmb și s-a închis centrala pe care tocmai o salvase din ghearele diabolicei Secetă și a infamului Debit Mic”, a scris Patrick André de Hillerin.

Incursiunile dronelor pe teritoriul României, taxate dur

A doua parte a postării abordează un subiect extrem de sensibil pentru securitatea națională: pătrunderea repetată a dronelor pe teritoriul României. Jurnalistul ridiculizează comunicarea oficială și așa-zisele succese în combaterea acestor amenințări.

„Apoi, deși Dinel se afirmase ca un mare doborâtor de drone (cu o rată de succes de 11%), dronele nu au ținut cont de piar și au început să intre iar în număr fără număr în țărișoara noastră, săraca”, a continuat de Hillerin.

Postarea se încheie într-o notă de un sarcasm acid: „Capul sus, Centimetro, capul sus! Mângâie-te, alintă-te, că poate îți revii. Dacă nu, ia cu sildenafil. Slava Centimetro!”.