Prima pagină » Magazin » Reacția lui Antonio Banderas, după ce s-a zvonit că teatrul său din Malaga a dat faliment. „Hasta la vista, dragilor!

Actorul spaniol Antonio Banderas a demontat zvonurile potrivit cărora ar avea probleme financiare cu teatrul său din Malaga.

Banderas a oferit o declarație publică despre soarta Teatro del Soho CaixaBank.

Publicația spaniolă El Periodico a scris că teatrul ar avea pierderi anuale de 2,5 milioane euro.

Banderas a răspuns că scopul proiectului său nu a fost niciodată acela de a produce bani.

Mulțumindu-le fanilor e pe X, Banderas a mărturisit: „Mă doare să ofer iar și iar explicații, despre obiectivele mele cu proiectele teatrale”.

„Falimentul căruia i-aș fi căzut victimă, potrivit unor ziare, nu există. Îmi pare rău pentru cei care s-ar fi bucurat să fiu falit”, a spus Banderas.

„Pactul” lui Banderas cu Malaga

Actorul de la Hollywood a vorbit despre teatrul său, o ambiție de cursă lungă, care și-a deschis porțile în 2017.

„Teatro del Soho CaixaBank respectă singurul meu obiectiv, în acest sens: să fac lucrurile așa cum cred eu, să oferim excelență prin producțiile noastre, dincolo de deficitul economic pe care l-ar putea genera – și pe care, slavă Domnului, mi-l pot asuma fără probleme”.

Banderas a vorbit despre „un pact” pe care l-ar avea nu doar cu teatrul, ci cu orașul Malaga în sine și propria persoană.

Actorul nominalizat la Oscar a sugerat că i-ar fi ușor să facă bani cu acest teatru, dar preferă „să creeze producții mari, unde angajează sute de oameni” și va face asta în continuare.

Starul spaniol a mai explicată că Teatro del Soho CaixaBank are susținere financiară, epxlicând că este „un ONG privat care funcționează mai degrabă ca un teatru public”.

„Proiectul nu primește subvenții publice și nu va primi, cât timp voi trăi eu. „Acoper cheltuielile aferente realizării unor proiecte extrem de costisitoare, pe care cu greu le vei vedea la companiile care sunt cu rezultatele financiare la zi”, a mai spus Banderas.

Banderas: „Nu sunt falit!”

„Nu, prieteni, nu sunt falit – funcționez cu motoarele la maximum! Și sunt fericit! Hasta la vista, dragilor!”, încheie Banderas.

În timp ce Teatro del Soho CaixaBank nu ar reprezenta o „vacă de muls” pentru Antonio Banderas, starul este foarte ocupat și probabil va câștiga milioane bune din noile sale filme.

Banderas va avea un rol cheie în viitorul film biografic despre controversatul Anthony Bourdain, „Tony” și va juca, totodată, în producția „Rose’s Baby”.

