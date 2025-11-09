Tatăl Loredanei Groza, GRAV bolnav. Artista i-a dedicat o melodie: „Îți mulțumesc, tată...”

Tatăl Loredanei Groza, GRAV bolnav. Loredana Groza pe scenă, dedicație pentru tatăl grav bolnav.

Moment în lacrimi la Sala Palatului. Loredana Groza a anunțat în timpul celui mai recent concert că tatăl ei se află în stare gravă la spital.

Artista a avut un discurs emoționant pe scenă și i-a dedicat un cântec.

Loredana Groza a făcut un anunț extrem de trist în timpul celui mai recent concert al său.

Artista le-a mărturisit fanilor că tatăl ei se luptă pentru viața sa pe patul de spital. „Îmi este foarte greu să vorbesc despre asta. Este pentru prima dată când cânt pe această scenă fără ca tatăl meu să fie în sală. Mulțumesc cadrelor medicale pentru grija pe care o au față de el. Se află în stare gravă la spital”, a transmis Loredana pe scena Sălii Palatului.

În semn de mulțumire, artista i-a dedicat o melodie. „Îți mulțumesc, tată”, a spus Loredana în timpul concertului, potrivit Romania Tv.

