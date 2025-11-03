FOTO. Cum își păstrează energia și echilibrul Loredana Groza. ”Cred că toate astea ne INFLUENȚEAZĂ foarte tare”

Binecunoscuta artistă Loredana Groza, în vârstă de 55 de ani, a explicat cum reușește să își păstreze energia și echilibrul.



Loredana Groza debordează de energie. Artista a spus, pentru revista Viva, cum reușește să facă față ritmului super intens de viață pe care îl are și să rămână echilibrată.

”Mă ajută foarte mult să fiu pozitivă, să privesc întotdeauna dintr-o perspectivă tot ceea ce se întâmplă în jurul meu și să nu dramatizez prea mult situațiile, care uneori pot fi dificile, dar avem tendința să facem din țânțar armăsar. Și cred că întotdeauna, atunci când exagerezi, lucrurile se întâmplă să suferi mai mult, să faci lucruri pe care după aia le regreți. De asta încerc să mențin un calm, un echilibru interior”, a explicat Loredana Groza.

”Mă ajută foarte mult ce mănânc, ce gândesc, ce citesc, cu cine mă întâlnesc, cu cine vorbesc. Cred că toate astea ne influențează foarte tare. Și trebuie să fim conștienți de fiecare lucru pe care îl facem, pentru că el, cumva, după aceea creează niște consecințe. Și în momentul când îți dai seama că, făcând un lucru, el are o consecință, îl faci mult mai cu cap și nu mai greșești sau nu mai bâjbâi”, a adăugat artista.

”De asta mă ajută foarte mult meditația, mă ajută foarte mult să am grijă de corpul meu în fiecare zi. Orice ar fi, am grijă să fiu în armonie și să-mi reglez energiile prin ceea ce mănânc, prin mișcare, prin ceea ce gândesc. Și, într-adevăr, nu am timp să fac nimic altceva”, a încheiat aceasta.

Loredana Groza are o fiică

Loredana Groza este una dintre cele mai cunoscute și mai apreciate artiste din industria muzicală din România. De-a lungul anilor, acesta a impresionat cu aparițiile sale, melodiile interpretate și cu ușurința cu care s-a adaptat tendințelor muzicale.

Loredana Groza s-a căsătorit cu Andrei Boncea din anul 1998. Din mariajul lor a rezultat o fiică, Elena. De multă vreme, Loredana Groza nu s-a mai afșat în compania partenerului ei de viață, dând loc zvonurilor cum că aceștia s-ar fi separat. Tatăl artistei, Vasile Groza, a confimat că Loredana Groza și Andrei Boncea nu mai formează un cuplu.