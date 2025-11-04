FOTO. Loredana Groza, despre schimbările de stil muzical. ”Au încercat să mă DEMORALIZEZE”

Loredana Groza, în vârstă de 55 de ani, a vorbit despre schimbările de stil muzical și colaborările neașteptate pe care le-a avut de-a lungul anilor.



Loredana Groza este una dintre cele mai cunoscute și mai apreciate artiste din industria muzicală din România. De-a lungul anilor, acesta a impresionat cu aparițiile sale, melodiile interpretate și cu ușurința cu care s-a adaptat tendințelor muzicale.

De-a lungul anilor, Loredana a avut numeroase colaborări neașteptate cu artiști din hip-hop sau cu maneliști. La podcastul realizat de Radu Țibulcă, Loredana Groza a declarat că nu puțini au fost cei care au încercat să o demoralizeze după colaborarea cu cei care cântă manele.

Loredana Groza, despre schimbările de stil muzical. ”Asta mi-au spus «îți distrugi cariera, ești inconștientă, cum poți să faci așa ceva»”

”Eu nu am avut nicio reticență. În schimb cei din jur apropiați, unii dintre ei au avut mari reticențe. Chiar au încercat să mă demoralizeze, să îmi facă tot felul de scenarii apocaliptice, sfârșitul lumii. Va veni sfârșitul lumii. Asta mi-au spus «îți distrugi cariera, ești inconștientă, cum poți să faci așa ceva». Uite că s-a creat un trend, toată lumea a început să facă astfel de fuziuni ca să zic așa”, a afimat Loredana Groza, conform click.ro.

”A fost un tsunami. Am zis că am omorât pe cineva… Reacțiile au fost de la agonie la extaz. Emisiuni, oameni care făceau tot felul de afirmații în spațiul public. Despre ce am făcut eu.. Ideea a fost foarte tare, (…). Asta mă reprezintă. Această rebeliune și această atitudine a mea care întotdeauna a fost neașteptată, imprevizibilă. Celor din muzică le-am dat șocuri peste șocuri”, a adăugat artista.