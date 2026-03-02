Cum poți congela bananele. Pașii simpli pe care trebuie să îi urmezi

Poți congela bananele, însă trebuie să urmeză anumiți pași pentru a te bucura de gustul și textura lor.

Bananele sunt printre cele mai consumate fructe. Dacă vrei să le congelezi pentru a le putea folosi oricând vrei în diferite rețete sau la smoothie-uri e nevoie să ții cont de câteva reguli simple.

Potrivit catine.ro, pentru congelarea bananelor feliate începe prin a curăța fructele de coajă. Apoi, taie-le în felii rotunde sau pe lungime. Aceste rondele sau felii se așază într-un singur strat într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. Pune tava în congelator pentru aproximativ 3–4 ore, până când feliile sunt complet înghețate. La final, transferă feliile de banană într-o pungă sau într-un recipient special pentru congelator și sigilează bine.

Pentru congelarea bananelor întregi, curăță-le de coajă, pune-le într-o pungă potrivită pentru congelator sau într-un recipient ermetic și așază-le pe o tavă. Introdu tava în congelator pentru câteva ore, până când bananele se întăresc complet, după care le poți depozita fără tavă, pentru a economisi spațiu.

Bananele vor rezista astfel la congelator timp de 2-3 luni.

Atunci când ai nevoie de bananele din congelator pentru diverse prepararate, lasă-le să se dezghețe peste noapte în frigider.