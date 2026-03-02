Cuvinte din limba română care se citesc la fel și invers. Tu câte știi?

În limba română există mai multe cuvinte care se citesc la fel și au același sens și atunci când sunt citite invers. Acestea se numesc palindrom.

Potrivit definiției din Dicționarul Explicativ al Limbii Române, palindromul definește un cuvânt sau un grup de cuvinte care poate fi citit de la stânga la dreapta și de la dreapta la stânga fără să-și schimbe forma și fără să-și piardă sensul.

În limba română există mai multe palindromuri. Iată câteva exemple de cuvinte palindrom: dud, tot, pup, sus, coc, bob, rar, cojoc, potop, capac, rever, rotor, târât, ele, civic, reper, minim, sos, lupul, cinic, caiac, etate, radar, supus, tapat, tasat, apa, unu, așa.

De asemenea, în aceeași categorie se încadrează și cuvintele: aerisirea, rotitor, elevele, apocopa, etajate, etalate, elevele, etate, tivit, soios etc.

Sunt și propoziții palindromice, cum ar fi: Ele fac cafele; Ele ne seduc cu desenele; Era o tipă răpitoare.

Există și palindromuri numerice, ca de exemplu: 2552, 404, 909, 575, 4664, 35653 și altele.