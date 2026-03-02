La ce mai poți folosi scorțișoara în afară de gătit

Scorțișoara este un condiment cu un miros extrem de plăcut, folosit frecvent în diverse preparate, de la deserturi la băuturi. Are, însă, și alte întrebuințări.

Scoarța interioară a arborelui de scorțișoară, cunoscut științific sub numele Cinnamomum, este un condiment comercializat în diferite moduri. Se poate găsi sub formă de batoane sau transformată în pudră. Scorțișoara este folosită în toată lumea pentru diverse preparate. Pe lângă bucătărie, scorțișoara mai poate fi folosită și în alte moduri, potrivit clickpoftabuna.ro.

Scorțișoara poate vindeca rănile ușoare. Are acţiune antiinflamatoare şi antimicrobiană datorită substanţelor active din compoziţie. Pentru rănile ușoare – se spală și se usucă zona afectată, după care se presară puțină scorțișoară pentru a o dezinfecta și a opri sângerarea.

De asemenea, scorțișoara poate fi folosită pentru a acopei zgârieturile din mobilă. Pentru a acoperi suprafața deteriorată este nevoie doar să fie frecată puțin cu scorțișoară.

Scorțișoara poate fi folosită și pentru îngrijirea părului, ajutând la creșterea acestuia, dar și pentru a-l face mai strălucitor. Pentru aceasta, se amestecă, în mod egal, scorţişoară cu miere şi se aplică pe zonele cu probleme ale scalpului. Tratamentul se lasă să acţioneze 15 minute, apoi părul se poate spăla.