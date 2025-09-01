Cât costă o bere la Barul lui Bobiță din Las Fierbinți. Cât plătești pentru un suvenir sau un borcan cu zacuscă

Cât costă o bere la Barul lui Bobiță din Las Fierbinți? Serialul produs de Media Pro Pictures și difuzat de Pro TV a generat popularitate orașului Fierbinți, situat la circa 46 de kilometri de Capitală. De-a lungul timpului, mai mulți clienți au oprit în celebrul bar, pentru a se delecta cu un preparat românesc, pentru a bea sau pentru a achiziționa un suvenir. Barul este deschis încă din anul 2007, iar popularitate a câștigat câțiva ani mai târziu, arată CANCAN.

Barul lui Bobiță din orașul Fierbinți a fost deschis în anul 2007 și a început să câștige popularitate din anul 2012, când a debutat serialul „Las Fierbinți” pe micile ecrane. De-a lungul sezonelor, au fost filmate cele mai amuzante scene la celebrul bar. Localul, însă, nu stă niciodată gol, căci mulți turiști curioși, dar și mulți localnici îi calcă pragul. De menționat faptul că proprietarul real al barului, cunoscut drept „Neamțu”, a putut fi văzut de câteva ori în emblematicul serial, în primele sezoane.

Cât costă o bere la Barul lui Bobiță din Las Fierbinți?

Locația poate fi găsită cu ușurință. Localul apare pe Google Maps sub denumirea de „Barul lui Bobiță din Las Fierbinți”. În acest mod, turiștii și fanii serialului de la Pro TV pot identifica rapid localul din orașul Fierbinți. Clienții care trec pragul Barului lui Bobiță din Las Fierbinți au ocazia să se consum diverse băuturi, dar și să achiziționeze borcane cu zacuscă. Altfel, există și suveniruri pentru doritori: magneți, scrumiere sau desfăcător de bere.

Desigur, clienții pot consuma la bar băuturi precum: cafea, bere la sticlă sau la pahar, dar și suc. De altfel, clienții mai pot achiziționa pălincă. Un litru costă 70 de lei. Pentru un borcan de zacuscă, clienții plătesc suma de 40 de lei.

AFLĂ AICI CÂT COSTĂ SĂ BEI, SĂ MĂNÂNCI SAU SĂ IEI SUVENIR DE LA BARUL LUI BOBIȚĂ DIN LAS FIERBINȚI.