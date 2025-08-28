Prima pagină » Actualitate » Revolta intelectualilor. Mircea Cărtărescu și alte peste 300 de personalități culturale spun că Ilie Bolojan ia măsuri „antidemocratice” în educație

Revolta intelectualilor. Mircea Cărtărescu și alte peste 300 de personalități culturale spun că Ilie Bolojan ia măsuri „antidemocratice” în educație

Luiza Dobrescu
28 aug. 2025, 15:53, Știri politice
Scriitorul Mircea Cărtărescu, alături de alte câteva sute de intelectuali români, printre care actori, regizori, scenariști, actori, ca Anghel Damian, regizorul celui mai cunoscut serial de televiziune-Las Fierbinți, atrag atenția premierului Ilie Bolojan și ministrului Daniel David, că măsurile de austeritate impuse educației sunt antidemocratice. 

Peste 300 de intelectuali români, din diverse domenii de activitate, au semnat o scrisoare în care aduc la cunoștință miniștrilor din Guvernul Bolojan că măsurile impuse în educației nu au nicio legătură cu democrația.

Printre semnatarii epistolei se numără  scriitorii Mircea Cărtărescu și Gabriela Adameșteanu, precum și regizori ca Botond Nagy, Anghel Damian, Radu Jude, sau actori ca Andi Vasluianu, Katia Pascariu, dar și manageri culturali sau ziariști, politologi, cercetători etc.

Prin această inițiativă civică de anvergură se arată „că educația nu este doar o problemă de sector, ci de un interes public major, care privește întreaga societate. Un manifest pentru școală este, în același timp, un manifest pentru democrație și pentru viitor.”

Prin economiile pe care Guvernul crede că le face pentru țară, mutilând bugetul alocat educației, nu face altceva decât să pună în pericol viitorul unor generații.

Semnatarii scrisorii spun că această alianță pentru educație este o inițiativă civică fără apartenență politică, formată din profesori, cercetători, părinți, artiști și oameni de cultură – și avertizează că aceste politici vor adânci abandonul școlar, vor favoriza scăderea calității actului educațional, și nu în ultimul rând, vor fragiliza democrația și economia României.

Care sunt propunerile intelectualilor pentru reconstrucția educației

Intelectualii care au semnat deja petiția, cât și scrisoare,  mai propun cinci principii fundamentale pentru reconstrucția educației:

  1. Educația – prioritate națională: fundament al democrației și al dezvoltării durabile.
  2. Statul – garant al accesului egal la educație: niciun copil lăsat în urmă.
  3. Finanțare corectă: 6% din PIB pentru educație și 1% pentru cercetare.
  4. Convergența cu standardele europene: valori, acces la cultură, sprijin real pentru elevi și profesori (școală după școală și masă caldă pentru toți).
  5. Reconstrucția statutului profesorilor: salarii competitive, stabilitate legislativă și recunoaștere socială.

3% este procentul din PIB pe care România îl alocă educației, în timp ce la nivel european, media trece de 5%. Statisticile mai arată că un copil din patru abandonează școala înainte de liceu, iar numărul absolvenților de studii superioare este printre cele mai scăzute din Uniunea Europeană.

Și profesorii pleacă din sistem, iar tinerii nu mai intră în învățământ, descurajați de salariile mici și instabilitate. În loc să răspundă acestor vulnerabilități, guvernul alege comasări, clase și mai aglomerate și tăieri de posturi – măsuri care nu rezolvă nimic și adâncesc criza.

Educația nu este o cheltuială, ci singura investiție care garantează viitorul României”, declară inițiatorii și inițiatoarele scrisorii. „Susținem ferm că nu este eficient să reducem riscul de intrare în incapacitate de plată generând probleme și mai mari prin tăierile din educație. Dimpotrivă, modul acesta guvernamental de acțiune împotriva educației conduce la o amplificare și mai dezastruoasă a crizei.

Semnatarii scrisorii mai atrag atenția asupra faptului că austeritatea în educație nu economisește bani, din contră, produce costuri sociale, economice și democratice pe termen lung.

Semnatarii fac apel către profesori, părinți, elevi, studenți, sindicate, organizații civice și cetățeni responsabili să li se alăture arătând că doar o voce comună poate opri aceste măsuri care sacrifică educația și poate construi o strategie națională bazată pe dialog real și responsabilitate.

Cei care doresc să susțină aceste principii pot semna petiția aici.

