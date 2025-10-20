Prima pagină » Mediu » Ambalajele reciclabile în 2025, la fel de valoroase ca „cristalele”. Culegătorii de peturi au ajuns să le FURE din curțile oamenilor

Ambalajele reciclabile în 2025, la fel de valoroase ca „cristalele”. Culegătorii de peturi au ajuns să le FURE din curțile oamenilor

20 oct. 2025, 17:34, Mediu
Ambalajele reciclabile în 2025, la fel de valoroase ca „cristalele”. Culegătorii de peturi au ajuns să le FURE din curțile oamenilor

5,8 miliarde de recipiente din plastic, sticlă sau metal au fost returnate de la lansarea sistemului de returnare și garanție. Jumătate au fost returnate numai în primele luni ale anului 2025.

2024 a fost primul an din istoria României în care n-au fost importate PET-uri datorită reciclării. Autoritățile fac eforturi pentru a extinde sistemul și în mediul rural.  Însă, unii culegători au ajuns să comită ilegalități. Orice persoană care returnează primește câte 50 de bani pe fiecare sticlă. Astfel, oamenii străzii au ajuns să răscolească prin tomberoane după sticlele de plastic aruncate.  Unii au ajuns chiar să fure din curțile oamenilor.

Culegătorii de peturi intră prin efracție în curțile clujenilor

În Cluj, un bărbat a semnalat că cei care adună ambalaje din gunoaie au încălcat proprietatea privată pentru a fura peturi din tomberoanele din curțile interioare.  El s-a plâns că nu se mai simte în siguranță.

Profimedia

FOTO – Caracter ilustrativ

„Locuim la duplex, strada Romul Ladea. Este a doua oară într-o perioadă relativ scurtă în care nomazii care patrulează nestingheriți în zonă mi-au sustras SGR-urile din pubela din curte. Gardul într-adevăr nu este ceva care să le stea în cale, pentru că este o combinație de plasă de sârmă și gard viu. Aceștia au forțat prinderile și au intrat în curte ca să ciordească peturile. Mi se pare puțin periculos faptul că își permit să intre pe proprietate. Inevitabil, în curte există și alte obiecte, mai valoroase, mașinării de grădinărit, biciclete, pe care nu le pot tine în casă. Spuneți-mi vă rog ce se poate face. Sunt convins că organele abilitate știu de existența celor care patrulează prin Borhanci, cotrobăie prin ghene și pubelele publice, rup, desfac și lasă gunoaiele împrăștiate. Dacă mai și fac incursiuni și sustrageri de prin curți, cred că putem considera că au trecut la următorul nivel”, a declarat clujeanul pentru Ziarul de Cluj.

Clujenii sunt agasați de cei care caută în tomberoane, lasă mizerie în urmă. Ei avertizează că unii culegători au devenit foarte  agresivi.

Sursa Foto: Profimedia/Envato

Autorul recomandă: Românii reciclează mai mult ca niciodată. Câte ambalaje au fost reciclate de la lansarea SGR

Citește și

MEDIU Diana Buzoianu anunță că săptămâna viitoare va fi făcută publică lista cu beneficiarii voucherelor RABLA
23:27, 16 Oct 2025
Diana Buzoianu anunță că săptămâna viitoare va fi făcută publică lista cu beneficiarii voucherelor RABLA
VIDEO EXCLUSIV Conferința „Gândul Recycle Now United”, ediția a VI-a – policy paper
16:42, 16 Oct 2025
Conferința „Gândul Recycle Now United”, ediția a VI-a – policy paper
VIDEO EXCLUSIV Păștinaru, vicepreședinte ANMAP: Educația ecologică și colaborarea interinstituțională – pași esențiali pentru întărirea „horei reciclării”
16:36, 14 Oct 2025
Păștinaru, vicepreședinte ANMAP: Educația ecologică și colaborarea interinstituțională – pași esențiali pentru întărirea „horei reciclării”
VIDEO EXCLUSIV Mihaela Frăsineanu, la Gândul Recycle Now United: “Dialogul să fie tot mai strâns între autorități și cei implicați în managementul deșeurilor”
14:47, 14 Oct 2025
Mihaela Frăsineanu, la Gândul Recycle Now United: “Dialogul să fie tot mai strâns între autorități și cei implicați în managementul deșeurilor”
VIDEO EXCLUSIV Geanin Șerban, OIREP Ambalaje: „Am obținut deschiderea ministrului Diana Buzoianu pentru discuții pe mecanismul de tip clearing house”
14:15, 14 Oct 2025
Geanin Șerban, OIREP Ambalaje: „Am obținut deschiderea ministrului Diana Buzoianu pentru discuții pe mecanismul de tip clearing house”
VIDEO EXCLUSIV Dan Ceaușescu, CEO Green Point, la Gândul Recycle Now United: „Industria de reciclare trebuie să se dezvolte în mod accelerat”
13:25, 14 Oct 2025
Dan Ceaușescu, CEO Green Point, la Gândul Recycle Now United: „Industria de reciclare trebuie să se dezvolte în mod accelerat”
Mediafax
Cum va fi vremea până la finalul lunii octombrie? Prognoza pentru următoarele două săptămâni pe regiuni
Digi24
Prima reacție din Guvern după ce legea pensiilor magistraților a picat la CCR. Ce spune ministrul Finanțelor
Cancan.ro
Ce posta Vasilica Enache înainte să fie ucisă în Rahova! Mesajul premonitoriu: 'Când murim…'
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Adevarul
De ce ar putea fi respinsă la CCR legea care schimbă regulile pentru pensiile private. Explicațiile unui fost judecător constituțional
Mediafax
Pensionarii cu venituri sub 2.500 de lei vor primi 400 de lei în decembrie. Cum a fost împărțită prima specială
Click
Ce pensii vor întârzia două zile în noiembrie. Cine sunt pensionarii care vor primi bani în plus?
Wowbiz
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
Antena 3
Furie în Iran. În timp ce femeile sunt obligate să poarte hijab, un înalt oficial și-a măritat fata într-o rochie cu decolteu adânc
Digi24
Reacția Kremlinului după ce Donald Trump a propus „înghețarea frontului” pe aliniamentul actual
Cancan.ro
Câți bani primesc de la stat locatarii blocului din Rahova? Rămân fără case, după ce clădirea va fi demolată
Ce se întâmplă doctore
Cuplul-bombă din showbiz! El, un politician de renume, a divorțat de mama copiilor, iar ea i-a pus capac! Ipostazele în care au fost fotografiați
observatornews.ro
Ajutor de sărbători pentru 4,6 milioane de pensionari. Câţi bani vor primi
StirileKanalD
Vacanță de 19 zile pentru elevii din România! Important de știut
KanalD
BREAKING NEWS Explozie la o casă din Teleorman, în urma unei acumulări de gaze! Trei persoane au fost rănite
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cele mai ieftine mașini în 2025: de la Dacia și Hyundai până la MG și Suzuki
Descopera.ro
CE FACI dacă simți MIROS de GAZ în casă?
Capital.ro
Călin Georgescu, demascat. Mihai Tatulici a aflat ce e în spatele fațadei: Milioane de tembeli abia așteaptă să se îndrăgostească!
Evz.ro
Lidia Buble a fost păcălită: N-am mai văzut așa ceva
A1
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
VIDEO Oare este cazul să ne așteptăm la apariția unui cutremur în viitorul apropiat? Ce previziuni a făcut Carmen Harra cu privire la acest subiect de interes general: "Natura ne dă tot ce avem nevoie ca să fim bine!"
RadioImpuls
Gestul lui Ahmed, făcut zob! Veronica l-a desființat cu replici de neuitat: "Ce să fac eu cu tine? Ia mâna de pe mine". Concurentul din Casa Iubirii EXPLODEAZĂ după umilința publică: "Cum adică ce să faci cu mine?". REACȚIA lui te lasă fără cuvinte
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Când ai văzut uşa de la garaj deschisă mi-ai văzut şi Jaguarul?
Descopera.ro
O comedie adevărată: Cum a fost luat Palatul Regal cu „asalt” de Opoziția Unită