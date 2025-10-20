Ambalajele reciclabile în 2025, la fel de valoroase ca „cristalele”. Culegătorii de peturi au ajuns să le FURE din curțile oamenilor

5,8 miliarde de recipiente din plastic, sticlă sau metal au fost returnate de la lansarea sistemului de returnare și garanție. Jumătate au fost returnate numai în primele luni ale anului 2025.

2024 a fost primul an din istoria României în care n-au fost importate PET-uri datorită reciclării. Autoritățile fac eforturi pentru a extinde sistemul și în mediul rural. Însă, unii culegători au ajuns să comită ilegalități. Orice persoană care returnează primește câte 50 de bani pe fiecare sticlă. Astfel, oamenii străzii au ajuns să răscolească prin tomberoane după sticlele de plastic aruncate. Unii au ajuns chiar să fure din curțile oamenilor.

Culegătorii de peturi intră prin efracție în curțile clujenilor

În Cluj, un bărbat a semnalat că cei care adună ambalaje din gunoaie au încălcat proprietatea privată pentru a fura peturi din tomberoanele din curțile interioare. El s-a plâns că nu se mai simte în siguranță.

„Locuim la duplex, strada Romul Ladea. Este a doua oară într-o perioadă relativ scurtă în care nomazii care patrulează nestingheriți în zonă mi-au sustras SGR-urile din pubela din curte. Gardul într-adevăr nu este ceva care să le stea în cale, pentru că este o combinație de plasă de sârmă și gard viu. Aceștia au forțat prinderile și au intrat în curte ca să ciordească peturile. Mi se pare puțin periculos faptul că își permit să intre pe proprietate. Inevitabil, în curte există și alte obiecte, mai valoroase, mașinării de grădinărit, biciclete, pe care nu le pot tine în casă. Spuneți-mi vă rog ce se poate face. Sunt convins că organele abilitate știu de existența celor care patrulează prin Borhanci, cotrobăie prin ghene și pubelele publice, rup, desfac și lasă gunoaiele împrăștiate. Dacă mai și fac incursiuni și sustrageri de prin curți, cred că putem considera că au trecut la următorul nivel”, a declarat clujeanul pentru Ziarul de Cluj.

Clujenii sunt agasați de cei care caută în tomberoane, lasă mizerie în urmă. Ei avertizează că unii culegători au devenit foarte agresivi.

