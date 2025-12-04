Victor Ponta lansează un scenariu în Criza apei: „Dacă ministrul Mediului era de la PSD, era deja demis; iar dacă șeful Apelor Române era PSD sau PNL, probabil era deja arestat”

Victor Ponta, fostul premier al României, a făcut o radiografie a scandalului de la Barajul Paltinu, în urma căruia peste 100.000 de oameni au rămas fără apă potabilă în luna decembrie. Mai mult, scandalul crizei de apă din Prahova, s-a transformat într-un ping- pong între autoritățile care încearcă să arunce responsabilitatea dintr-o „ogradă” în alta.
Comisia Economică, Industrii și Servicii din Senat s-a întrunit la sediul PSD pentru a discuta despre dezastrul din Prahova și Dâmbovița, unde 100.000 de oameni au rămas fără apă, în contextul reparațiilor de la Barajul Paltinu
. PSD a solicitat demisia ministrului Mediului, Diana Buzoianu. Aceasta a dat însă vina pe doi șefi din cadrul autorităților locale. (Materialul integral AICI)
„Noul director interimar de la Apele Române a avut grijă să solicite imediat o mărire de salariu”
„Știm cu toții că, dacă ministrul Mediului era de la PSD, era deja demis; iar dacă șeful Apelor Române era PSD sau PNL, probabil era deja arestat! Dar, ghinion, amândoi sunt de la USR – asa ca pe langa apa murdara ne inecam si cu minciunile Propagandei Useriste! Ne-am întors rapid la „Epoca Iohannis”.
Președintele Nicușor Dan iese și spune un adevăr pe jumătate – cealaltă jumătate o lasă „în aer” ca să protejeze un ministru incompetent, scandalagiu și de-a dreptul stupid: în cazul de față, Ministrul Mediului (inevitabil, de la USR)! Președintele afirmă că de vină pentru catastrofa apei din Prahova este conducerea „Apelor Române” – CORECT! Dar se oprește la jumătate, exact ca Iohannis.
Nu spune că noul șef interimar al Apelor Române a fost numit pe 13 septembrie direct de Ministrul Mediului – o numire strict politică, de această dată făcută de USR, exact pe modelul folosit anterior de PSD și PNL. Nu spune nici că noul director interimar de la Apele Române a avut grijă să solicite imediat o mărire de salariu, deși deja se judecă cu instituția pentru niște sporuri salariale! La solicitarea directă a ministrului, noua conducere interimară a Apelor Române a început in Octombrie lucrările la Barajul Paltinu fără nicio strategie; în fața observațiilor specialiștilor, care avertizau că este riscant și că trebuie așteptată primăvara lui 2026, replica doamnei ministru a fost: „pierdem banii din PNRR” și să dea drumul imediat lucrărilor!
Dacă vreți șampanie, mergeți la Cotroceni; dacă vreți apă din cisternă, trăiți în România!
Știm cu toții că, dacă ministrul Mediului era de la PSD, era deja demis; iar dacă șeful Apelor Române era PSD sau PNL, probabil era deja arestat! Dar, ghinion, amândoi sunt de la USR, așa că dl. Președinte Nicușor Dan nu merge cu adevărul până la capăt! Iar mașinăria infernală de propagandă useristă dă vina pe PSD și PNL, inventează nu știu ce „cunoscută a lui Grindeanu” (care oricum nu mai e demult și nu avea nicio legătură), pe autoritățile locale, pe vreme, pe Putin, pe turci și pe tătari – toți sunt vinovați, numai ministrul USR și șeful Apelor Române numit de ministrul USR nu sunt!
Măcar președintele nu a preluat minciunile jegoase ale propagandei – doar că a oprit adevărul la jumătate! Las la o parte că oricum și-a asumat ceea ce este 100% treaba și responsabilitatea premierului (dar, din păcate, Ilie Bolojan nici măcar lui Moșteanu nu a avut curajul să-i ceară demisia)! Așa că, dacă vreți șampanie, mergeți la Cotroceni; dacă vreți minciunile propagandei useriste și apă din cisternă, trăiți în România!”,
a scris fostul premier pe pagina sa de facebook.
Securitatea energetică a României, pe marginea prăpastiei, după incidentul de la Paltinu
Incidentul de la Barajul Paltinu – în urma căruia peste 100.000 de persoane au rămas fără apă potabilă – ar fi putut să producă repercusiuni grave și în sistemul energetic românesc.
Mai exact, în ultimele 24 de ore, hidroenergia a salvat România de la colapsul sistemului energetic, după incidentul de la Barajul Paltinu și oprirea Centralei Electrotermice de la Brazi, exact în momentul în care vântul și soarele au dispărut complet din balanța electroenergetică națională. (Materialul integral AICI)