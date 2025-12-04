Victor Ponta lansează un scenariu în Criza apei: „Dacă ministrul Mediului era de la PSD, era deja demis; iar dacă șeful Apelor Române era PSD sau PNL, probabil era deja arestat”

Victor Ponta, fostul premier al României, a făcut o radiografie a scandalului de la Barajul Paltinu, în urma căruia peste 100.000 de oameni au rămas fără apă potabilă în luna decembrie. Mai mult, scandalul crizei de apă din Prahova, s-a transformat într-un ping- pong între autoritățile care încearcă să arunce responsabilitatea dintr-o „ogradă” în alta.

Barajul Paltinu (Materialul integral AICI) Comisia Economică, Industrii și Servicii din Senat s-a întrunit la sediul PSD pentru a discuta despre dezastrul din Prahova și Dâmbovița, unde 100.000 de oameni au rămas fără apă, în contextul reparațiilor de la. PSD a solicitat demisia ministrului Mediului, Diana Buzoianu. Aceasta a dat însă vina pe doi șefi din cadrul autorităților locale.

„Noul director interimar de la Apele Române a avut grijă să solicite imediat o mărire de salariu”

„Știm cu toții că, dacă ministrul Mediului era de la PSD, era deja demis; iar dacă șeful Apelor Române era PSD sau PNL, probabil era deja arestat! Dar, ghinion, amândoi sunt de la USR – asa ca pe langa apa murdara ne inecam si cu minciunile Propagandei Useriste! Ne-am întors rapid la „Epoca Iohannis”.

Președintele Nicușor Dan iese și spune un adevăr pe jumătate – cealaltă jumătate o lasă „în aer” ca să protejeze un ministru incompetent, scandalagiu și de-a dreptul stupid: în cazul de față, Ministrul Mediului (inevitabil, de la USR)! Președintele afirmă că de vină pentru catastrofa apei din Prahova este conducerea „Apelor Române” – CORECT! Dar se oprește la jumătate, exact ca Iohannis.