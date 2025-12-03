Scandalul crizei apei din Prahova ajunge până la Ilie Bolojan. PSD îi cere premierului să verifice catastrofa de la barajul Paltinu, gestionată de Diana Buzoianu, ministrul USR

PSD solicită premierului Ilie Bolojan să ceară explicații urgente ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, după secarea barajului de la Paltinu, considerând că decizia acesteia a provocat un dezastru în județele Prahova și Dâmbovița și a pus în pericol viața a sute de mii de oameni. Social -democrații cer conducerii USR să-și asume împreună cu ministrul Diana Buzoianu responsabilitatea acestui dezastru și să înceteze „campania mincinoasă de intoxicare, prin care insinuează o falsă legătură între PSD și distribuția apei potabile în județul Prahova.”

O criză de sănătate publică evitată în ultimul moment

Reamintim că ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat, pentru Gândul, că instituția pe care o conduce a recurs la soluții preventive, după ce a decis convocarea unei celule de urgență, pentru a coordona măsurile pentru cele cinci spitale din Prahova. Acestea nu mai internează pacienți pentru că actul medical nu se poate face în condiții optime, în lipsa furnizării apei, iar eventualele urgențe vor fi transferate către marile spitale din București. (Materialul integral AICI)

„Nu vrem să ajungem să bâjbâim, așa cum face acum Ministerul Mediului”, a declarat Alexandru Rogobete pentru Gândul.

PSD afirmă că Buzoianu a fost pe punctul de a declanșa o criză de sănătate publică, prin solicitarea de a se livra apă menajeră potențial infestată în rețelele locale. Social-democrații subliniază că această criză a fost evitată doar datorită opoziției Direcției de Sănătate Publică (DSP).

PSD acuză „management catastrofal” al ministrului USR

PSD susține că Diana Buzoianu a gestionat catastrofal operațiunea de golire a lacului de acumulare de la Paltinu, ignorând avertismentele Prefecturii Prahova și prezentând situația cu superficialitate, potrivit informațiilor Mediafax.ro.

Potrivit social-democraților, ministra a mințit public că nu a fost informată, punând astfel în pericol viața și sănătatea a sute de mii de oameni și creând un dezechilibru major în sistemul energetic național.

PSD solicită responsabilitate și încetarea campaniei de intoxicare

„Cât de mare trebuie să fie dezastrul, domnule prim-ministru, pentru a mai accepta amatorismul și incompetența de la vârful Ministerului Mediului? Ministra Buzoianu nu se poate extrage din această criză după ce și-a numit oamenii și colegii de partid în conducerea Administrației Naționale Apele Române și după ce și-a asumat personal această operațiune, dând asigurări oamenilor că « nu există niciun pericol pentru comunități » și că « accesul la apă va fi asigurat », transmit social-democrații.

Criz ă fără precedent în Prahova

Peste 100.000 de oameni din Prahova și Dâmbovița au rămas fără apă după ce Stația de Tratare Voila a fost forțată să se oprească. Directorul companiei a explicat că alimentarea nu mai era posibilă deoarece în loc de apă din lacul Paltinu ajungea doar nămol, o situație fără precedent în ultimele trei decenii.

În prezent, peste 107.000 de persoane din judeţele Prahova şi Dâmboviţa nu primesc apă în sistem centralizat, de două zile, deoarece apa în barajul Paltinu prezintă o turbiditate ridicată care nu poate fi tratată.

G ândul public ă documentele care aruncă în aer declarațiile Dianei Buzoianu în Criza Apei de la Barajul Paltinu

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a pasat responsabilitatea în „ograda” ESZ Prahova – despre care a declarat într-un interviu că știa despre riscul de turbiditate în apa din Lacul Paltinu – dar a tăcut.

GÂNDUL demontează versiunea publică a ministrului de la Mediu și arată că în minuta ședinței în care s-a spus negru pe alb despre riscurile cu privire la creșterea turbidității apei a fost prezent și un reprezentant al ministerului „păstorit” de Diana Buzoianu.

Care a tăcut și el și nu a reclamat pericolul acestor lucrări care au lasat 100.000 de oameni fără apă. Cu alte cuvinte, toți știau! Încă din octombrie. (Materialul integral AICI)

Diana Buzoianu: „Nu reprezint ă niciun fel de pericol pentru oamenii din aval”

Mai mult, pe data de 26 noiembrie 2025, oficialul de la Mediu nu părea deloc impacientat în ceea ce privește riscul acestor lucrări.

„Sunt două lucrări care au loc împreună cu Hidroelectrica, împreună cu Apele Române. Toate autoritățile știu de aceste lucrări. Sunt două lucrări total separate, deci n-au legătură între ele. Sunt controlate, sunt făcute tocmai pentru a realiza anumite obiective în zonele respective.

Dacă la Vidraru este vorba de o retehnologizare care trebuie să fie făcută, practic apa este luată de acolo și se dă drumul controlat pentru a vedea unde mai sunt probleme, pentru a se face remedierile și pentru a întări astfel infrastructura din zona respectivă, la Paltinu este vorba de o colmatare care a fost descoperită acum câteva săptămâni sau acum câteva luni și a trebuit să fie scăzut nivelul apei pentru a se putea elibera zona respectivă.

În aceste condiții, vă dați seama, funcția principală de producere de energie nu mai este realizată. Dar tocmai pentru că avem nevoie de aceste lucrări ca să fie realizată această funcție principală de a produce energie, ele sunt, repet, controlate, nu reprezintă niciun fel de pericol pentru oamenii din aval. Din contră, ele sunt făcute tocmai pentru a da mai multă siguranță pentru aceste lucrări pe viitor și pentru a le face mai eficiente”, a răspuns ministra Mediului, întrebată dacă se mai produce electricitate la Vidraru”, declara ministra de la Mediu într-un interviu pentru Digi 24.

Sursă foto: Colaj Gândul

