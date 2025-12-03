Nicușor Dan s-a răzgândit. Nu mai sunt de vină doar Apele Române. Se va face o analiză și „toți cei vinovați trebuie să plătească”

Nicușor Dan, președintele României, a revenit – după declarațiile de miercuri, atunci când a spus că de vină pentru situația la Barajul Paltinu sunt Apele Române – cu un nou mesaj și cu o nouă perspectivă asupra situației din Prahova. Mai exact, președintele nu mai face nominalizări, ci anunță că analiza Corpului de Control va stabili vinovații.

Nicușor Dan, mult mai înduio șat de inundațiile din Asia

Reamintim că este primul mesaj postat de Nicușor Dan pe pagina sa oficială, mai exact la patru zile de când a izbucnit situația crizei apei potabile din Prahova.

Președintele României a fost însă mult mai înduioșat de inundațiile din Asia – despre care a și scris mai repede – decât despre criza apei din Dâmbovița și Prahova care lovește direct în producția energetică a României și afectează 100.000 de români.

Nicușor Dan a transmis un mesaj pe contul personal de X, în care își transmite gândurile bune oamenilor afectați de tragedii. Despre situația din țară, președintele nu a transmis absolut nimic. (Materialul integral AICI)

Nicușor Dan: „ În acest moment, aten ția trebuie îndreptat ă cu prioritate spre găsirea de soluții”

Totodată, Nicușor Dan aduce în discuție și faptul că eficientizarea administrației publice este obligatorie, pentru ca statul să își poată îndeplini misiunea de a fi în slujba cetățenilor. În plus, acesta atrage atenția că „luptele politice și declarațiile cu miză electorală nu ajută la nimic.”

„Situația dezastruoasă de la Barajul Paltinu, care a generat o criză de proporții pentru oamenii din județele Prahova și Dâmbovița, arată cât de grave pot deveni consecințele lipsei de anticipare corectă și de comunicare dintre instituțiile statului. Această vulnerabilitate trebuie remediată în viitor. În elaborarea documentațiilor tehnice este obligatoriu să se țină cont de toate scenariile posibile, astfel încât informațiile relevante să fie la dispoziția factorilor de decizie.

În acest moment, atenția trebuie îndreptată cu prioritate spre găsirea de soluții. Luptele politice și declarațiile cu miză electorală nu ajută la nimic. Controlul demarat pentru a analiza situația de la Paltinu va stabili cine a greșit, iar toți cei vinovați trebuie să plătească. Însă dincolo de această evaluare, este cert că angajările în pozițiile de conducere de la nivelul diferitelor autorități ale statului trebuie să se facă doar în baza criteriilor de competență. Chiar dacă va fi un proces de durată, eficientizarea administrației publice este obligatorie pentru ca statul să își poată îndeplini misiunea de a fi în slujba cetățenilor”, a conchis președintele României.

PSD îi cere lui Bolojan s ă o cheme la explicații pe Diana Buzoianu

PSD îi cere acum premierului Ilie Bolojan să îi ceară explicații ministrului Mediului, pentru că „ a gestionat catastrofal operațiunea de golire a lacului de acumulare de la Paltinu.” (Materialul integral AICI)

RECOMANDAREA AUTORULUI: