Poți să-ți iei adio de la schiatul pe ghețari. Doar 3% din ghețarii Alpilor ar putea supraviețui până în 2100

Pentru mulți iubitori ai muntelui, schiatul pe ghețari a fost mereu ceva special: zăpadă chiar și vara, peisaje spectaculoase și senzația că natura e eternă. Din păcate, lucrurile nu mai arată la fel. Potrivit unui nou studiu științific, majoritatea ghețarilor din Alpi ar putea dispărea până la finalul acestui secol.

Ce spun cercetătorii

Oamenii de știință au analizat evoluția ghețarilor alpini folosind modele climatice globale și mai multe scenarii de încălzire a planetei. Concluzia este dură: dacă temperaturile continuă să crească în ritmul actual, doar aproximativ 3% dintre ghețarii din Alpi ar putea supraviețui până în anul 2100.

Chiar și în cel mai optimist scenariu, în care încălzirea globală este limitată la +1,5°C, pierderile rămân masive.

De ce dispar ghețarii atât de repede

Ghețarii se formează în mii de ani, dar se pot topi mult mai rapid atunci când temperaturile cresc constant. Iernile mai blânde, verile mai lungi și mai fierbinți, dar și lipsa ninsorilor consistente contribuie la acest proces.

Pe scurt, ghețarii nu mai reușesc să se refacă în sezonul rece, iar în fiecare an pierd mai multă gheață decât câștigă.

Ce înseamnă asta pentru schi și turism

Pentru stațiunile montane, vestea nu este deloc bună. Schiatul pe ghețar, mai ales vara, devine din ce în ce mai dificil de susținut. Sezoanele se scurtează, pârtiile se închid mai des, iar costurile cresc.

În timp, multe destinații cunoscute ar putea pierde complet acest tip de turism, ceea ce afectează direct economia locală și locurile de muncă.

Impactul asupra mediului

Dispariția ghețarilor nu înseamnă doar mai puțină zăpadă pentru schiori. Ghețarii sunt surse importante de apă pentru râuri și ajută la reglarea climei locale. Fără ei, unele regiuni ar putea avea probleme cu apa, mai ales în perioadele secetoase.

Este un efect în lanț care nu afectează doar munții, ci și orașele și comunitățile din aval.

Specialiștii spun că situația ghețarilor din Alpi este un exemplu clar al efectelor schimbărilor climatice. Nu este vorba despre un viitor îndepărtat, ci despre schimbări vizibile deja astăzi.

Dacă nu se reduc semnificativ emisiile de gaze cu efect de seră, schiatul pe ghețari ar putea deveni de domeniul trecutului.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Imagini din cea mai exclusivistă stațiune de schi din SUA. Deer Valley, răspunsul american la Courchevel, s-a transformat într-un megaproiect. Și riscă să piardă tot.

Care sunt cele mai ieftine stațiuni de schi din Europa. Unele se află la doar câteva ore de România